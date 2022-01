Forventer regelendring etter Sveriges skytefadese: – Slipper billig unna

Djokovic får ikke spille Australian Open

Den føderale domstolen i Australia opprettholder avgjørelsen om å kansellere den uvaksinerte tennisspillerens visum til Australia. Det melder flere nyhetsbyråer. Australian Open starter i morgen, og serberen får dermed ikke delta.

Novak Djokovic var søndag i et rettsmøte og argumenterte for at immigrasjonsminister Alex Hawkes avgjørelse om å tilbakekalle visumet hans må kjennes ugyldig. Like før klokken 5 søndag morgen norsk tid var rettsmøtet over.

Tennisstjernen ble stoppet ved ankomst til Australia for nesten to uker siden. Dagen etter ble serberens visum annullert. Nå opprettholdes denne avgjørelsen.