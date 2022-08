Fortvilte etter fire mål på 15 minutter (!) – reddet av hat trick-helt

2–2 og fire scoringer var fasit etter kvarteret spilt i Sandefjord. Det skulle være en smakebit på det som til slutt ble en skikkelig målfest mellom Sandefjord og Rosenborg.

Tross en pangstart for vertene, var det en danske hat trick-helt som skulle stjele overskriftene. Casper Tengstedt, som ble Rosenborg-spiller for drøyt to uker siden, scoret tre og var involvert i fire mål for trønderne.

– Det er sinnsykt, det hadde jeg ikke regnet med, sa dansken til Discovery etter kampen.

– Det har vært en fantastisk forestilling fra Tengstedt. En ny topprestasjon fra spissen, sa Discovery-kommentator Petter Bø Tosterud om 22-åringen som ble hentet fra danske Horsens og scoret i debutkampen mot HamKam forrige runde.

Gjestene vant til slutt 5–2 etter at Bryan Fiabema punkterte kampen på overtid. Dermed tok Rosenborg sin fjerde strake seier i Eliteserien.

– Vi scorer på våre sjanser i den andre omgangen og vinner fortjent, sier Tengstedt videre.

HELT: Casper Tengstedt scoret tre for Rosenborg. Foto: Annika Byrde / NTB

Målfest

De tilreisende til kampen hadde så vidt rukket å finne setene sine før Mohamed Ofkir førte vertene opp i ledelsen. Det med god hjelp av Rosenborgs sisteskanse André Hansen. Keeperveteranen skulle bare bokse Ofkirs innlegg da han styrte ballen i eget nett.

Det skulle bli starten på et ellevilt kvarter.

Først banket Ole Sæther inn utligningen fra straffemerket for Rosenborg fem minutter senere. Like etter satte den danske nysigneringen Tengstedt inn ledelsesmålet for trønderne.

Adrian Pereira fant Tengsedt helt umarkert inne i 16-meteren, og dansken kunne enkelt legge på til 2–1.

Men Sandefjord lot seg ikke ryste av den grunn. Alexander Ruud Tveter utlignet for vertene og 2-2 var resultatet da kvarteret var spilt.

– For en start, utbrøt kommentator Tosterud.

Det var en fortvilet Kjetil Rekdal i pausen.

– Det defensive har ikke vært noe bra hos noen av lagene, sa Rosenborg-treneren til Discovery i pausen.

SLO TILBAKE: Sandefjord. Foto: Annika Byrde / NTB

Punkterte kampen

I den andre omgangen skulle det meste dreie seg om ett lag og én spiller. Tengstedt var iskald da han lobbet ballen i mål på 3-2-scoringen og minst like rolig da han fullførte hat tricket.

Dansken rundet Sandefjords keeper Hugo Keto enkelt og punkterte kampen da han satte inn 4–2. Innbytter Fiebema pyntet på resultatet på overtid.

Like før slutt ble også Jesper Taaje utvist for Sandefjord. Rosenborg har nå åtte poeng opp til serieleder Molde.