Fortvilet Weng: – Føler jeg har gått med en 50 kilos vektvest jeg aldri blir kvitt

For Ingvild Flugstad Østberg leder fortsatt verdenscupen sammenlagt før de tre siste konkurransene i canadiske Québec neste helg. Therese Johaug vant rennet i Falun med god margin ned til Ebba Andersson og Jessica Diggins.

Men det som kanskje var dagens blideste i møtet med pressen i snødrevet på Lugnet skistadion, er trolig nummer fem på resultatlistene, nemlig Heidi Weng.

Hun lå topp tre lenge og hadde en pallplass innen rekkevidde ved passering 6,7 kilometer.

– Det føltes veldig bra, jeg skjønte ingenting. På førsterunden der så tenkte jeg bare «wow, hva skjer? Det kan umulig stemme det her», forteller Heidi Weng til NRK.

– Det har vært kjempehardt

Det endte med at Weng tapte mye de siste to kilometerne og til slutt gikk i mål til en femteplass. Men hun var likevel strålende fornøyd med innsatsen, kaller det en kjempeopptur, men innrømmer likevel at det er litt bittert at pallen glapp.

Landslagstrener Ole Morten Iversen sier at Wengs resultat ikke kommer overraskende på ham.

TÆRET PÅ: Heidi Weng innrømmer at årets sesong har tæret på, både fysisk og psykisk. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Vi har ventet på dette. Hun var i god form også i VM, men så var det litt «stang-ut» der da, sier han.

Weng forteller imidlertid at hun ikke har kjent seg noe bra i opptakten til helgens renn i Sverige. Hun vurderte å bare si «ha det bra» til sesongen dersom det hadde gått dårlig i Falun – og dermed droppet verdenscuprennene i Québec. Nå reiser hun likevel til Canada.

Men når NRK spør om hun kan summere opp sesongen sin, blir hun med ett ganske alvorlig.

– Det har vært kjempehardt. Tøft. Tøft for hodet, sier Weng.

– Ikke fordi plasseringene har vært så dårlige. Noen ganger er det sånn. Men det har vært tøft fordi kroppen ikke har svart. Det er hardt for psyken. Jeg har følt at ting har vært greit, av og til. Men jeg har ikke orket å ta i. Det har vært en tomhetsfølelse og en sinnssykt tung sesong.

– Nå får resten gå som det går. Men det har ikke føltes bra på trening. Jeg har vært elendig på trening. I dag gikk det bra, derfor skjønner jeg ingenting.

Kroppen var nedbrutt

Det startet med at hun gikk syk inn i sist sesongs verdenscupavslutning i nettopp Falun. Hun kjempet om den «gule trøya», beviset på at hun har vunnet verdenscupen sammenlagt.

Det klarte hun, men det kostet. Kroppen var nedbrutt og Weng kom derfor skjevt inn i årets VM-sesong.

VM: Weng kom skjevt inn i sesongen men fikk med seg ett gull fra stafetten. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Hun klarte ikke å trene og fikk heller ikke lov til det. Kroppen var såpass preget at det som hadde skjedd noen måneder før.

– Jeg har ikke gjort det jeg pleier og å gjøre for jeg har ikke klart det. Jeg kom ikke ordentlig i gang med treningen. Jeg har merket at jeg aldri har visst hva det vil si å ha syre i kroppen eller en tung kropp. For jeg har følt jeg har hatt en 50 kilo tung vektvest på ryggen jeg aldri blir kvitt, sier hun.

Hun beskriver at hun har fått syre på rolige treninger og gått med 130 i puls og følt seg stokk stiv. «Det er ikke normalt», slår Weng fast, og legger til at det har vært ekstremt for hodet og kropp.

– Jeg føler meg rett og slett ræva. På rolige treninger også. Men jeg har prøvd å ha tålmodighet, sier hun, og får deretter spørsmål om hvordan hun kommer til å evaluere sesongen, og om det er noe hun burde gjort annerledes inn mot neste sesong.

– Jeg er glad sesongen snart er ferdig, så jeg kan begynne på nytt! utbryter Weng mens hun smiler – og forlater pressesone.