– Det er klart at dette er noe som alle står sammen om og støtter opp Anders om. Vi kjenner jo historien på en annen måte enn det som er kommet fram, sier Hans Peter Olsen til NRK.

Han er samboer med datteren til Anders Besseberg, men har også vært sentral i norsk skiskyting i en årrekke. Torsdag var han vitne i rettssaken mot Besseberg.

Nå forteller han om hvordan rettssaken mot den tidligere skiskytterpresidenten påvirker også de nærmeste rundt Besseberg.

Støtter Besseberg

Besseberg er tiltalt for grov korrupsjon, men erkjenner ikke straffskyld etter tiltalen. Påtalemyndigheten anklager ham for å ha tatt imot bestikkelser i form av prostituerte tilbudt av russere, eksklusive klokker og påspanderte jaktturer. I tiltalen er et av punktene også en leasingbil betalt av et selskap som skaffet markedsavtaler.

Rettssaken er nå inne i sin fjerde uke. Men det er snart seks år siden politiet aksjonerte mot Bessebergs gård på Vestfossen i april 2018.

– Veldig krevende. Det har vært krevende hele veien for familien. For alle sammen, sier Hans Peter Olsen til NRK om saken mot Besseberg.

– Han er en rettskaffen mann, som ville det beste for skiskyttersporten hele veien. Det er det som har vært hans fokus. En mann som ikke er opptatt av materielle goder i det hele tatt, sier Olsen om mannen han også ble kjent med privat fra 2015.

Tidligere hadde han blitt kjent med Besseberg gjennom posisjoner i skiskyting, blant annet som rennleder av verdenscupen i Holmenkollen.

2018: Anders Besseberg i et intervju med NRK i april 2018. Da hadde politiet aksjonert mot gården hans.

Han har ikke likt hvordan personer har uttalt seg om Besseberg i forbindelse med denne saken. Hvorfor ulike personer har uttalt seg som de har gjort, mener han er et spørsmål til de det gjelder.

– Men jeg synes ikke det er riktig og det er ikke sant, sier Olsen.

Selv er han mye ute som dommer på internasjonalt nivå i skiskyting. Han har også vært rennleder for verdenscupen i Holmenkollen i en årrekke.

– Han har et godt navn og rykte ute sånn sett på sportslig side, at skiskyttersporten ikke hadde ikke vært der den er uten ham, sier Olsen.

Olsen, som har mye kontakt med skiskyttermiljøet, mener dette ryktet også består etter at etterforskningen av Besseberg ble kjent.

– Hadde du sett for deg at Anders Bessebergs virke skulle ende her i retten?

– Nei, overhodet ikke. Vi var vel alle forundret over da dette skjedde i 2018, sier Olsen og legger til:

– Det har vært en vanskelig tid.

PÅ VEI UT: Hans Peter Olsen i Hokksund etter at han vitnet i rettssaken i Buskerud Tingrett.

Besseberg har forklart at perioden etter politiaksjonen mot ham var svært tøff. I retten har han beskrevet at han stod på kanten av stupet i en periode.

Før rettssaken startet sa hans forsvarer Christian B. Hjort til NRK at Besseberg har følt seg forhåndsdømt. Han påpekte også at hvilken påkjenning det er å gjennomføre seks uker i retten i en slik sak.

– Men samtidig er dette forumet han får anledning til å svare på de beskyldningene han har vært gjenstand for gjennom fem og et halvt år, sa Hjort til NRK i desember.

Reagerer på historie

Da Hans Peter Olsen vitnet i retten reagerte han på flere ting som er sagt i retten de siste ukene.

Det gjaldt blant annet hvordan han hadde blitt koblet til en historie om mulige stemmekjøp under IBU-kongressen i 2016. Denne kongressen, der russiske Tjumen ble valgt til VM-arrangør, ble preget av rykter om russiske stemmekjøp og historier om dette i etterkant.

Dette ble også tema tidligere i rettssaken da tidligere skiskytterpresident Erlend Slokvik vitnet.

Slokvik fortalte da blant annet om hvordan en annen person i den norske delegasjonen hadde sett at det ble overlevert konvolutter til noen personer før valget. Slokvik navnga da Olsen som denne personen.

MANGEÅRIG PRESIDENT: Anders Besseberg var president i Det internasjonale skiskytterforbundet i 25 år. Her under verdenscupen i Tjumen i Russland i 2018. Foto: Sergey Rusanov / Shutterstock

Olsen reagerte på hvordan hans observasjon under kongressen i 2016, der han var en del av den norske delegasjonen, har blitt til noe større siden.

– Jeg så en person komme ut fra en russisk «stand» og hadde med seg noen papirer, sa Olsen.

Han forklarte at han reagerte på dette fordi nettopp denne personen burde vært inne i kongressalen.

På forhånd hadde han fått beskjed om å følge med på det som skjedde rundt den russiske standen på kongressen.

Russiske Tjumen var da kandidat til VM i 2016. I retten var det den tidligere norske skiskytterpresidenten Erlend Slokvik som fortalte om denne historien.

– Jeg gjenga det han sa, nemlig at han hadde sett at det ble levert konvolutt. Jeg har ikke sagt noe om hva den inneholdt. Da jeg svarte på det med penger, gjaldt det representanten som fortalte at vedkommende var blitt tilbudt det for å stevne på Tjumen, skriver Erlend Slokvik i en melding til NRK.

Han fikk nemlig også servert en historie om et forsøk på russisk stemmekjøp, fra en representant fra et annet land under denne kongressen.

NORSK DELEGASJON: Den norske skiskyttertoppene Erlend Slokvik og Tore Bøygard under kongressen i 2016, der det verserte en rekke rykter og historier om stemmekjøp. Foto: Hans Henrik Løken / NRK

Olsen gjorde det klart at han selv bare reagerte på at personen han så burde vært inne i kongressalen.

– Jeg har aldri spurt vedkommende hva som var i konvolutten eller papirene. Jeg bare stusset på hvorfor personen ikke var inne i kongressalen, sier Olsen.

– Aldri sagt

Olsen mente også at det hadde kommet feil opplysninger frem i forbindelse med Taylor-rapporten. Det var en etterforskningsrapport om Besseberg-saken, som ble laget på oppdrag fra Det internasjonale skiskytterforbundet.

Olsen pekte på hvordan den nåværende generalsekretæren Max Cobb hadde kommet med en historie, om at Olsen hadde sett to personer snakke om penger i en konvolutt under kongressen i 2016.

– Det har jeg aldri sagt. Jeg har ikke snakket med Max Cobb om dette her, sa Olsen.

Olsen fortalte at han var blitt opprørt over hvordan en person han aldri har pratet med om saken dro ham inn i etterforskningsrapporten på denne måten.

– Jeg kommenterer ingenting av det som sies rundt rettssaken mens den pågår, melder Cobb til NRK etter Olsens vitnemål.

Også klokkene i tiltalen ble tema i retten. Olsen forklarte at han kjapt ble gjort kjent med de aktuelle klokkene fra Besseberg da de ble kjent privat i 2015. Dette var noe som blant annet ble fortalt om i forbindelse med for eksempel familiemiddager.

DOMMER: Olsen er dommer på internasjonalt nivå i skiskyting. Her fra VM i 2019 Foto: BILDBYRÅN

Olsen tok også avstand fra russeren Aleksander Tikhonov, som gjentatte ganger er blitt tema i retten, blant annet gjennom en klokke som ble beslaglagt av politiet i 2018.

Den klokken har Besseberg nektet for at han godtok å motta fra den tidligere russiske skiskyttertoppen, som stilte flere ganger som motkandidat mot Besseberg til presidentvalg.

– Jeg har ikke hørt ett eneste positivt ord om den mannen i skiskyttermiljøet noensinne, sa Olsen om Tikhonov.

– Jeg har selv opplevd han. Jeg vet om folk som er redd for ham. Det tror jeg ikke Anders har vært noen gang, sa Olsen i retten.