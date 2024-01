«Jeg gjorde det rette og sa nei til pengene».

Slik fortalte den tidligere norske skiskytterpresidenten Erlend Slokvik om hvordan en person kom bort til ham etter det kontroversielle valget av Russland som VM-arrangør høsten 2016.

Personen varslet ham om forsøk på stemmekjøp fra russere.

Slokvik vitnet torsdag i rettssaken mot Anders Besseberg. Besseberg er tiltalt for grov korrupsjon, men erkjenner ikke straffskyld etter tiltalen. Anklager om goder og tjenester som jaktturer, klokker og prostituerte, tilbudt av russere står sentralt i tiltalen.

Torsdag ble forsøk på stemmekjøp og konvolutter fra russisk hold og hvordan folk sa fra til Anders Besseberg tema i retten.

Erlend Slokvik fortalte en ny historie om stemmekjøp i Buskerud Tingrett torsdag. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Koss reagerte

Opprinnelig opplevde ikke Slokvik at Besseberg var russervennlig generelt sett. Men så skjedde det noe etter OL i Sotsji, da McLaren-rapporten avdekket det omfattende russiske dopingjukset.

Situasjonen var spesielt anspent i etterkant av dopingskandalen i Sotsji-OL i 2014 og eskalerte et par år senere.

Høsten 2016 ble det gjennomført et valg av VM-arrangør som skulle skape sterke reaksjoner, også utenfor skiskyting. For det omfattende russiske dopingjukset hadde blitt avdekket gjennom McLaren-rapporten det året. Men Tjumen fikk stille som VM-kandidat og vant valget.

– Jeg ble kontaktet av folk i WADA som reagerte på at Besseberg tillot Tjumen å søke på VM, sa Slokvik.

Han sier at også både Skiforbundet og Johann Olav Koss var blant de som tok kontakt om dette. Overfor NRK bekrefter Koss kontakten.

SKØYTEHELT: Johann Olav Koss. Foto: NTB

Han tok kontakt på vegne av organisasjonen Fair Sport, som jobber for å passe på varslere og utøveres rettigheter. Russlands antidopingorganisasjon var ikke godkjent av WADA, og ble derfor ikke vurdert som skikket til å arrangere store mesterskap.

– Det var det jeg snakket med Slokvik om. Jeg lurte på hva den norske holdningen til dette var. Vi var forundret over om det var å tillate mesterskap i Russland, forteller Koss.

– Var det en bekymringsmelding fra din side?

– Klart det var bekymring. Det var rart at skiskyting skulle få lov til å arrangere et VM i Russland, spesielt etter opprullingen etter Sotsji-OL og McLaren-rapporten, sier den tidligere skøytehelten.

Besseberg har pekt på uklare regler for den rådende situasjonen med Russland før valget av Tjumen. Han har ment at IBU reagerte raskt før de senere fratok Russland verdensmesterskapet den påfølgende vinteren.

Omstridt valg

For Slokvik ble det ikke bare rykter at det foregikk stemmekjøp fra russere før det omstridte valget i 2016.

I retten fortalte han hvordan den brasilianske representanten på kongressen i 2016 kom bort og fortalte at han var tilbudt penger.

Anders Besseberg sammen med den russiske guvernøren Vladimir Jakusjev i Tjumen i 2018. Tjumen mistet VM etter sterke reaksjoner mot valget. Men de fikk beholde verdenscupavslutningen som dette bildet er hentet fra. Foto: Sergey Rusanov / Shutterstock

Slokvik fortalte hvordan brasilianeren sa han hadde gjort det rette og takket nei.

– Men de vant likevel. For oss er det dumt fordi vi hadde trengt de pengene, forteller Slokvik om hvordan den brasilianske representanten ordla seg.

Han fortalte også om hvordan en annen person i den norske delegasjonen hadde sett at det ble overlevert konvolutter til noen personer før valget.

– Jeg fortalte det til Anders etterpå, sa Slokvik før han fortsatte.

– Anders svarte at han hadde hørt rykter om at det foregikk, men det var vanskelig hvordan de skulle stoppe det.

NRK har vært i kontakt med det brasilianske forbundet. Dagens president skriver i en e-post at han først var på kongress i 2018. Han forteller at han selv ikke har opplevd noe slik.

10.000 euro

Slokvik fortalte at han ikke vet hvor mye som ble tilbudt.

– Jeg tror ikke vi snakket om det. Han fortalte at han liksom skulle gjøre det riktige, å si nei, sa Slokvik.

Aktor Marianne Djupesland pekte på politiavhøret med Slokvik, der han hadde ment det hadde blitt tilbudt 10.000 euro.

«Det var ofte slik at de dag én ble tilbudt 5000 euro og dag to 10.000 euro hvis de så det manglet stemmer», siterte Djupesland fra avhøret og påpekte at Slokvik trodde Tjumen hadde full kontroll på stemmene.

Han fortalte at han ikke tok dette opp så konkret med Besseberg men at han varslet at en av deres folk hadde sett overlevering av konvolutter.

– Hadde du inntrykk av at Besseberg lukket øynene for dette?

– Nei, ikke det, sa Slokvik.

Erlend Slokvik i rettssalen i Buskerud Tingrett torsdag. Foto: Stian Haraldsen / NRK

– Men som jeg sa, han følte vel at det var vanskelig å vite hvordan man skulle forhindre det, sa Slokvik

Men Slokvik sa også at han hadde følgende inntrykk:

– Han tok ikke den kampen.

Selv har Besseberg i retten sagt at han kjente til rykter om stemmekjøp på denne kongressen. Men han har påpekt i retten at det ikke var noen som kom til ham og la noe konkret på bordet.

Avviser privatfly-historie

I retten fortalte deretter den tidligere generalsekretæren Rakel Rauntun i Norges Skiskytterforbund om hvordan Besseberg fortalte åpent om klokker og invitasjoner han fikk av russere. Rauntun fortalte også at han fortalte om en russisk klokkegave, slik NRK har skrevet om tidligere. Klokkegaver er også del av tiltalen.

Hun fortalte også om hvordan Besseberg under et middagsselskap på Dyna Fyr i Oslofjorden pratet om andre invitasjoner.

Rakel Rauntun fortalte om hvordan Besseberg fortalte åpent om invitasjoner og gaver fra russere i retten tirsdag. Besseberg bestrider en av versjonene hennes. Her fra et møte med NRK høsten 2023. Foto: Hans Henrik Bårtvedt/NRK

– Der på Dyna Fyr, så fortalte han også om noe annet han hadde fått fra russerne, fortalte Rauntun.

Hun husket det slik at Besseberg hadde fortalt henne at han var blitt hentet med privatfly og det dreide seg om ferietur.

Besseberg påpekte deretter at direktøren i russisk skiskyting Sergej Kutsjenko hadde invitert ham til en basketturnering, for Europas beste basketlag, i Paris og at han kunne plukke ham opp i Oslo. Han avviser at det var snakk om en ferieinvitasjon.

– Jeg kan ha ordlagt meg så dårlig at jeg ble oppfattet slik, sa Besseberg.

Han fastslår at han aldri dro til Paris.

Fikk støtte

Først på dagen fortalte det tidligere styremedlemmet i IBU, Ivo Lehotan, at han mente Besseberg handlet til det beste for skiskyting, også da den russiske dopingskandalen ble avdekket.

– Aldri i disse årene hadde jeg følelsen av at Besseberg eller andre i styret hadde egne interesser. Nå snakker jeg også for meg personlig. Og det betyr at vi alltid har forsøkt å finne de beste løsningene selv om det var krevende situasjoner, sa Lehotan.

Ivo Lehotan, tidligere styremedlem i IBU, sammen med Anders Besseberg under OL i 2006. Lehotan var styremedlem mellom 2002 og 2022. Foto: Manzoni/IBU

Slovakeren mente det også var naturlig at Besseberg fikk invitasjoner til ulike turer, som jaktturer, og takket ja til disse invitasjonene.

De påspanderte jaktturene med sponsortoppen Volker Schmid er tidligere i rettssaken blitt belyst. Disse er også en del av tiltalen. Besseberg har ment det var personlige invitasjoner. Men det har påtalemyndigheten problematisert.

Les også Her er Bessebergs 70-årsgave: Jaktslott og vill ursau verdt 100.000 kroner

– Var det business. Eller var det rene venneturer?

– Jeg må si at disse jaktturene hadde som formål både å pleie venneforholdet mellom de to. Men også å utvikle markedsavtaler til forbund i de enkelte land, slik at skiskyting kunne få bedre vilkår, sa Lehotan.