Forsvarskjempenes rolleskifte bekymrer: – Uholdbart over tid

Maren Mjelde og Maria Thorisdottir har nesten 200 landskamper til sammen, og er landslagssjef Martin Sjögrens foretrukne midtstoppere.

Men i klubben deres Chelsea har de begge blitt omdisponert til backer.

– Det er en spesiell situasjon å gå fra å være makkere til å plutselig skulle kjempe om samme plassen, sier Mjelde.

HØYREBACK: Mjelde (t.v.) starter nesten hver Chelsea-kamp. Foto: ADRIAN DENNIS / AFP

– Stor forskjell

Landslagskaptein Mjelde har lenge vært førstevalget på høyrebacken i klubb. I år har Maria Thorisdottir vært hennes utfordrer i nettopp den posisjonen, men hun kan også brukes på venstrebacken.

Midtstoppere spiller de aldri.

– Maren og jeg får jo ikke spilt midtstoppere i det hele tatt, og en merker at man trenger tid på samling for å komme inn i den rollen. Det er stor forskjell på å være midtstopper og back, faktisk, innrømmer Thorisdottir.

Mener situasjonen er uholdbar

27-åringen fra Jæren forteller at hun og Mjelde synes det var litt vanskelig å posisjonere seg da landslaget spilte internkamp på Bislett stadion torsdag.

BEKYMRET: Torp sier det er viktig at stopperne får trening som midtstoppere også i klubb. Foto: NRK

NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp er bekymret for stoppersituasjonen.

– Det er en veldig stor utfordring og nok en ting som skaper hodebry for landslagsledelsen at stopperparet man har satset på over tid ikke spiller midtstoppere på klubblaget sitt, sier han og fortsett:

– Jeg mener situasjonen ikke er holdbar over tid, og det er begrenset hvor lenge de kan klare det. Spesielt med Thorisdottir som ikke spiller fast i klubb, og som er fast midtstopper på landslaget. Hun har virket rusten, spesielt i forrige landskamp, og da er det klart at hun er avhengig av å spille mer midtstopper og ikke minst få spilletid.

LITE SPILLETID: Thorisdottir (i midten) har sittet en del på benken for Chelsea det siste året. Foto: TONY O'BRIEN / Reuters

Det norske laget var langt fra fornøyd etter forrige EM-kvalifiseringskamp på Ullevål stadion, til tross for 1-0-seier. Tirsdag venter returoppgjøret i Wales.

Landslagssjefen deler ikke bekymringen

Landslagssjef Sjögren deler ikke Torps oppfatning. Svensken synes stopperduoen har innfridd på trening denne uka.

– Jeg er ikke så urolig for at de ikke spiller stoppere til hverdags. De gjør det på en god måte når de er her på landslaget og er i veldig god form begge to, sier han.

– Men er det optimalt for landslaget at de ikke er stoppere til vanlig?

– Det mest optimale hadde vært om alle spilte sammen på samme lag. Hver eneste dag, hver eneste uke. Men sånn er det ikke.

UENIG: Martin Sjögren sier landslagsledelsen er vant med at spillere har andre posisjoner i klubb, og at Thorisdottir og Mjelde ikke har noe problem med å tilpasse seg stopperrollen på landslagssamling. Foto: Cicilie S. Andersen / NRK

Har blitt brukt som «potet»

Thorisdottir og Mjelde har begge blitt brukt som såkalt «potet» i store deler av karrieren, altså at de har måttet tilpasse seg ulike posisjoner på banen. Det er ikke nødvendigvis negativt, mener kapteinen.

– Jeg har alltid likt å spille i litt forskjellige posisjoner og føler at det gjør meg til en bedre spiller, sier Mjelde.

STOPPERDUO: Mjelde og Thorisdottir trenger litt tid for å komme inn i midtstopper-rutinene. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Likevel innrømmer hun at det ikke er optimalt for landslaget at hun og lagvenninnen er back i klubb, men påpeker at de begge er tilpasningsdyktige.

– Nå spiller vi i det minste forsvar da. Det er jo en positiv ting. Og så er det heldigvis landslagssamling hver måned nå, så da kommer vi inn i det igjen.