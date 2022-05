Forsvarer utskjelt VM-trend – meiner sjakkeliten må tene pengar

– Eg er usamd i kritikken, vi jobbar for å få sjakk til alle land i verda, seier Arkadij Dvorkovitsj til NRK.

Han er øvste leiar for Det internasjonale sjakkforbundet (Fide) – eit forbund som den siste tida har fått fleire menneskerettsekspertar på nakken.

PRESIDENT: Arkadij Dvorkovitsj. Foto: MAXIM SHEMETOV / Reuters

Bakgrunnen er at Fide fleire gonger har valt å leggje sjakk-VM til nasjonar som blir stempla som «verstingland» av menneskerettsorganisasjonar. Berre sidan 2014 har Magnus Carlsen måtta kjempe om gjæve VM-titlar i Russland, Qatar, Saudi-Arabia og Dei sameinte arabiske emirata (Dubai).

I forkant av Dubai-VM i november tok både Raftostiftelsen og Helsingforskomiteen eit oppgjer med trenden og hevda at landa bruker meisterskapane til sportsvasking.

Den kritikken ville ikkje Fide svare på – før no.

VERDSUTSTILLINGA: Langsjakk-VM i Dubai var ein av mange arrangement under verdsutstillinga Dubai Expo 2020. Foto: KARIM SAHIB / AFP

– Pulserande miljø

NRK møter den mektige sjakkpresidenten i Reykjavík. Her røper Dvorkovitsj at han har ingen planar om å endre strategi for val av VM-vertar viss han blir attvald som Fide-president i haust.

50-åringen, som i to tiår hadde sentrale stillingar i russisk politikk, ser ikkje bort frå at meisterskap blir lagt til land som blir knytt til sportsvasking i framtida.

– Dei regionane vi snakkar om, mellom anna Midtausten, utviklar seg veldig fort. Dei er internasjonale og tiltrekkjer seg mange folk frå heile verda med ulik nasjonalitet og ulik religion. Slike pulserande miljø er veldig bra for sjakk, seier han og held fram:

– Desse stadene ønskjer å oppnå store resultat, og sjakk kan vere med å lage ein god atmosfære.

Fem «verstingland» på syv år Ekspandér faktaboks Siden 2014 har Det internasjonale sjakkforbundet (FIDE) tildelt åtte ulike land sjakk-VM i forskjellige disipliner. Fem av disse blir stemplet som «verstingland» av Raftostiftelsen: Russland (flere VM i ulike disipliner)

Qatar (hurtig- og lynsjakk-VM, 2016)

Saudi-Arabia (hurtig- og lynsjakk-VM, 2017)

De forente arabiske emirater (Dubai) (langsjakk-VM, 2021)

Kasakhstan (hurtig- og lynsjakk-VM, 2021) (ble flyttet til Polen grunnet korona)

Fide-presidenten peikar på at val av vertsland ofte heng saman med økonomi og kva arrangørane kan tilby av premiepengar.

VANN MILLIONAR: Magnus Carlsen vart 11 millionar kroner rikare etter VM-sigeren i Dubai. Foto: Christian Kråkenes

Ekspert er ikkje overraska

Då Carlsen knuste russiske Jan Nepomnjasjtsjij og vann langsjakk-VM i Dubai, innkasserte nordmannen i overkant av 11 millionar kroner.

– Vi snakkar om profesjonelle spelarar som har ein karriere. Det er eit yrke, det handlar ikkje berre om å ha det gøy i parken. Dei må tene pengar, og dei har store ambisjonar, seier Dvorkovitsj om verdsstjernene i sjakk.

Utsegnene til Fide-presidenten får Jostein Kobbeltvedt, dagleg leiar i Raftostiftelsen, til å heve augebryn.

Han meiner at dette intervjuet viser at Fide framleis har ein lang veg å gå for å forstå korleis arrangementa deira bidreg til legitimering av menneskerettsbrot og sportsvasking av autoritære regime.

– Dvorkovitsj er i beste fall naiv om han trur at denne typen arrangement bidreg til positiv utvikling i desse landa. Røyndommen er at dei undergrev arbeidet menneskerettsforsvararar gjer, ofte med livet som innsats, for å fokusere på grove menneskerettsbrot. Det er trist å sjå at dette blir forsvart med behovet allereie svært godt betalte utøvarar har for å få endå meir i prispengar, seier Kobbeltvedt.

RAFTO: Jostein Hole Kobbeltvedt, dagleg leiar i Raftostiftelsen – ein ideell organisasjon som arbeider for å fremje menneskerettane. Foto: Leif Rune Løland / NRK

– Er du overraska over at Fide vil halde fram med å arrangere meisterskap i land som får kritikk for sportsvasking?

– Eg er ikkje overraska, men eg hadde håpa at eit forbund som dei siste åra har lagt meisterskapane sine til Russland, Qatar, Saudi-Arabia, Dubai og Kasakhstan hadde vore litt meir audmjuke med tanke på eiga rolle og ansvar. Dette er nokre av verstinglanda når det gjeld menneskerettsbrot, og er langt frå dei «pulserande» miljøa sjakkpresidenten beskriv, svarer han.

Det er førebels ikkje avgjort kvar VM i hurtig-, lyn- og langsjakk skal arrangerast i 2023.