Første seier for Haugesund

Haugesund tok sin første seier for sesongen med 2-0 over bunnrival Kristiansund i Eliteserien søndag. Alexander Søderlund scoret sitt første for året.

Mål av Søderlund og Alioune Ndour sikret hjemmelagets første seier for sesongen. Det førte laget opp fra jumboplass, og sendte søndagens motstander helt ned på jumboplassen. Ndour var svært aktiv for hjemmelaget og satte KBK-forsvaret på flere prøver.

Sigurd Kvile startet sin første kamp for KBK etter at han ble klar på en låneavtale fra Bodø/Glimt tidligere i uken, men etter 13 minutter tok han telling etter en duell. 22-åringen landet forkjært på skulderen og måtte bæres ut av banen. (NTB)