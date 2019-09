Første mål for Hegerberg

Vettels første for sesongen

Sebastian Vettel jublet for sin første seier på over ett år da han vant Singapores Grand Prix, men Ferrari-lagkompis Charles Leclerc følte seg snytt.

Vettel, med fire VM-titler på merittlista, har slitt tungt denne sesongen. Søndag vant han seierskampen mot Leclerc ved hjelp av depotstrategien, men makkeren freste og følte seg dårlig behandlet av lagledelsen.

Det var første dobbeltseier for Ferrari siden Ungarns Grand Prix i 2017, mens Max Verstappen kjørte inn til 3.-plass i Red Bull og sørget for at de seiersvante Mercedes-bilene endte utenfor pallen. Lewis Hamilton ble nummer fire og Valtteri Bottas nummer fem. (NTB)