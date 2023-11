Første fluordisk i Norge: – Hva skal jeg si? Gratulerer med dagen

– Hva skal jeg si? Gratulerer med dagen, tenkte jeg.

Det var Filip Glittenberg Holt sin reaksjon etter å ha fått startnekt etter fluorfunn. Det ble gjort før 10 kilometerrennet på Beitostølen.

Hovedpersonen selv var svært skuffet da han snakket med NRK. Selv mener han at han ikke kunne gjort noe annerledes.

– Hadde du ikke sjekket skia før start?

– Jo, akkurat disse skia hadde jeg sjekka. Akkurat de var grønne på torsdag, jeg har ikke gjort noe med dem før jeg leverte dem til skismøreren i går. De andre gutta har grønne ski de også, så de har tydeligvis funnet noen rester på et annet punkt som ikke var testet da, sikkert.

– Jeg er tom for ord egentlig

Glittenberg Holt forteller at han testet de samme skiene på Lillehammer forrige uke. De var de grønne ifølge han selv.

– Hvordan opplever du det da og ikke få starte?

– Det er noe dritt, da. Det er ordentlig dritt, rett og slett, sier han.

Selv synes han det er vanskelig å beskrive situasjonen siden han mener han ikke kunne gjort noe annerledes for å få skiene godkjent.

– Jeg vet ikke hva jeg skal si jeg. Jeg er tom for ord egentlig.

Temaet fluor og diskvalifisering har vært diskutert mye fram og tilbake. Og det er allerede vært eksempler på utøvere som har fått startnekt denne sesongen etter fluorfunn.

Flere utøvere har vært redde for at de skal bli nektet start, det har ikke vært i tankene til Glittenberg Holt.

– Jeg har ikke frykta dette i det hele tatt, sier han.

– Hvordan kommer dette til å påvirke deg resten av sesongen?

– Jeg må bare bade de i fluorrens. Ta badekaret full, sier Glittenberg Holt.

Første fluordisk i Norge

– Syns du det er ubehagelig å være han som blir stoppa?

– Ja, jeg er tydeligvis den eneste som har fått rød foreløpig denne helga.

At han selv har vært ansvarlig for testinga av skiene gjør at det er ekstra tungt å få startnekt.

– Når jeg føler at jeg ikke kunne gjort noe annerledes, når jeg har testa de to ganger forrige uke og den uka her, sier han.

Finn Hågen Krogh har som Glittenberg Holt ikke vært bekymra for å få startnekt. Han sier smørerne gjør en veldig god jobb, og at det er bra at de har systemet.

– Det gjør at vi unngår at folk har muligheten til å jukse. Samtidig tror jeg at ikke det er mange her som er ute etter å jukse, men er litt uheldige og blir tatt, sier han.

I Glittenberg Holt sitt tilfelle mener han at skia har flere ganger for å være sikker på at det ikke var spor av fluor. Likevel fikk han startnekt, noe Hågen Krogh synes var rart.

– Det virker litt rart at det skal skje. Så man får håper det ikke ødelegger konkurransen til folk som er uheldig, sier han.

– Jeg hadde blitt veldig lei meg

Iver Tildheim Andersen var raskest i løypa og vant helgas siste renn på Beitostølen. Han var selvsagt storfornøyd med seieren, men synes synd på Filip Glittenberg Holt.

– Det er utrolig trist så fall. Da skjønner man at det ikke er noen som prøver å jukse. Det er trist.

– Hvordan hadde du opplevd det om det skjedde deg?

– Jeg hadde blitt veldig lei meg selvfølgelig. Og det er folk som smører skia selv og går skirenn, og det har jeg utrolig stor respekt for, sier Andersen.

Emil Iversen på sin side var etter rennet overrasket over at ikke flere løpere hadde fått røde ski. Han har foreløpig tiltro til kontrollsystemet.

– Jeg trodde det skulle være mer rødt. Det virker lovende og jeg stoler foreløpig på systemet. Det virker ganske solid, sier han.

Tydelige funn

Erik Husby, arrangementsansvarlig, Norges Skiforbund forklarer situasjonen rundt funnet av fluor følgende:

VISER HVORDAN: Erik Husby, arrangementsansvarlig, Norges Skiforbund viser fluortest-prosedyren. Foto: NTB

– Det som er helt tydelig her er at vi har funnet rester av fluor. Vi har gjort gjentatte målinger på alle tre maskinene vi har her i dag. De viser nøyaktig det samme. Dessverre er det fluor på et større område. Sånn er det.

Glittenberg Holt er den eneste som har fått startnekt denne helga sier Husby.

– Det har ikke vært røde ski tidligere denne helgen, nei. Det er kun grønne ski. Vi har testet nesten alle skiene i helgen, både før start og etter målgang. Dette er det første eksempelet i denne konkurransen.