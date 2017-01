Forstår ikke NFFs trenerjakt: – Må være bastante på hva de vil ha

Onsdag kveld bekreftet Molde-ledelsen at Norges Fotballforbund hadde tatt kontakt med ønske om å få snakke med Solskjær.

Med bakgrunn i at det er kjent at NFF i tillegg har hatt samtaler med Ståle Solbakken og Bob Bradley, sliter fotballekspert og Brann-speider Lars Tjærnås med å se hva NFF leter etter.

– Såpass ulike filosofier at jeg er litt bekymret for om de ser på navn før egenskaper, skrev Tjærnås på Twitter med referanse til Solbakken, Bradley og Solskjær.

Stusser over ulik filosofi

Ovenfor NRK torsdag presiserer Tjærnås at dette ikke handler om Solskjær, andre konkrete kandidater eller deres egenskaper som trener.

– Dette går på arbeidet som skal gi en ny sjef. Det var kun en undring om man har startet med navn eller kravsspesifikasjon. For kandidatene vi nå vet har blitt spurt, har ulik type fotballfilosifi med sine lag, sier Tjærnås.

Ståle Solbakken snakket flere ganger med toppfotballsjef Nils Johan Semb før han forrige uke gjorde det klart at han blir i FCK. Bob Bradley har besøkt Norge og Semb for to uker siden, men skal være mest interessert i å lede et klubblag.

– Spillestil og filosofi er det viktigste er det viktigste for meg med ny sjef. Da må de være bastante på hva de vil ha og ikke vil ha. Det er det selvsagt også mulig de er, men jeg tillot meg en undring, melder fotballeksperten.

Han har tidligere blant annet vært assistent på landslaget under Drillo. Konfrontert med Tjærnås' utspill og på spørsmål om han selv har noen tanker om NFFs trenerjakt, svarer Drillo:

– Ja, har tanker om det, men ønsker ikke å kommentere det.

Håndfull kandidater

Det har ikke lyktes NRK å komme i kontakt med toppfotballsjef Nils Johan Semb torsdag formiddag. Fotballpresident Terje Svendsen fortalte onsdag om prosessen som har ledet frem til det som nå er en «håndfull kandidater».

– Vi har utredet en kravsspesifikasjon til stillingen ut fra hva vi mener er riktig å lete etter. Vi har ikke gått kjempebredt ut, men sitter med en håndfull kandidater. Så får vi se hvem vi ender opp med å gå i realitetsdiskusjoner med, sa Svendsen til NRK.

NRK-ekspert Karl Petter Løken mener Ole Gunnar Solskjær er en god kandidat, men sier samtidig at 43-åringen kanskje er for ung for en slik jobb.

– Det er naturlig at NFF gjør undersøkelser blant flere, men Solskjær har ingen lang trenerkarriere bak seg. Fjorårets sesong med Molde var heller ikke all verden. Jeg syns det er litt tidlig, sier Løken.