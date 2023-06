Først falt Johannes Thingnes Bø på rulleskimølle – så ble han bitt av huggorm

– Du puster tungt. Er du dårlig trent?

– Så sjukt. Det holdt i to runder.

Det sa Johannes Thingnes Bø til NRK etter å ha fullført parstafetten under Oslo Skishow i helga.

– Jeg får det bare så tungt at det er ikke et gram som henger med, fortsatte han.

PUSTET TUNGT: Johannes Thingnes Bø hevder han er milevis unna toppformen. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Formen er ikke helt på topp etter at mange hendelser har satt en stopper for Thingnes Bø i sesongoppkjøringen.

For å starte med det siste først- nylig tok han seg tid å være gartner hjemme i sin egen hage på Kongsvinger. Men da han kom inn igjen fra gartnerarbeidet, skjønte han at noe var galt.

– Da jeg kom inn, så jeg at det rant litt blod fra leggen, og da så jeg to stikk i vater. Da legger man sammen to og to, sier han.

For bittet skulle vise seg å komme fra en hoggorm.

Og turen gikk videre til legevakta.

– Der følte jeg meg trygg og ivaretatt. Får håpe den ormen gir meg samme magiske superkrefter som spiderman gjorde med edderkoppbittet sitt, sier Thingnes Bø med et glimt i øyet.

INGEN TOPPLASSERING: Johannes Thingnes Bø og Ingrid Landmark Tandrevold havnet et stykke på bak under lørdagens parstafett. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Uhell på uhell

Litt superkrefter kan det hende 30-åringen, som har vunnet verdenscupen sammenlagt de siste fire sesongene, trenger.

For i forkant av møtet med hoggormen i hagen, var Thingnes Bø også uheldig i sin egen kjeller. I juni fortalte han til TV 2 om et fall på rulleskimølla, da han endte med å miste fotfeste og krasje rett i veggen.

Ovenfor NRK utdyper han:

– Der var jeg bare ikke helt på hugget og gikk på magen. Alle som har vært på en tredemølle før vet at den ikke stopper. Da fulgte jeg båndet bakover og inn i veggen og da lå jeg sidelengs etter det.

– Men ingen skade skjedd. Det gikk veldig mye bedre enn det høres ut som, sier han betryggende.

– Hvor ofte skjer det?

– Det er første gang. Jeg har venta på det og det kommer sikkert til å skje igjen. Men sånn er leken.

– En tung måned

Men som om ikke det var nok forteller Thingnes Bø om et fall på trampoline, som har ført til ryggplager. Han har også slitt med en øyebetennelse.

Nå håper stryningen at pila vil peke oppover.

– Alt kom på rad og rekke der. Det kom etter en rolig periode, etter at de tre første ukene av mai var veldig gode. Det har vært en tung siste måned.

– Det er nok totalmengden som har satt meg litt ut, men ingen fare. Ingen skade har skjedd. Det er bare å bygge seg oppover, sier Thingnes Bø, som har kommet innrømmer at frykten for orm og slanger nå er kurert.

– Jeg har alltid vært litt redd og skeptisk til slanger og sånne ting.

– Det er rart med det. Nå har jeg både sett og blitt bitt av orm og jeg er mindre redd enn før. Jeg har blitt eksponert godt. Den frykta jeg hadde før er ikke lenger til stede.