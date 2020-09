Ruud-tap – misset finale

Casper Ruud måtte se seg slått av bunnsolide Andrej Rublev for annet år på rad i ATP 500-turneringen i Hamburg. Rublev, som er ranket som nummer 14 på ATP-lista, vant de to første settene 6-4, 6-2. Dermed sa det stopp for Ruud, som nå vender blikket mot Grand Slam-turneringen Roland-Garros kommende uke. Her møter han Yuichi Sugita i 1. runde, men kamptidspunkt er ikke bestemt.