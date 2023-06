Forskrekka over detaljar frå kampfiksingsskandale: – Sjokkerande

– Det går ei grense for snooker òg, at sporten døyr fordi ingen sponsorar vil vere med sidan det berre er juks, seier Eurosport-kommentator Edwin Ingebrigtsen.

Førre veke kom forbundet for profesjonelle biljard- og snookerspelarar (WPBSA) med den skakande dommen, som førte til at både Liang Wenbo og Li Hang blir stengt ute på livstid frå snookersporten.

Samtidig vart ytterlegare åtte kinesiske spelarar, som alle innrømmer skuld, utestengd frå sporten i periodar frå 20 til 64 månader.

SKAKA SNOOKERPROFIL: Neil Robertson. Foto: DALE DE LA REY / AFP

– Det er spesielt sjokkerande på grunn av talet. Ti spelarar. Du ser veldig sjeldan det i saker frå andre idrettar. Og det er nesten 10 prosent av touren, seier Neil Robertson, tidlegare verdseinar og verdsmeister (2010) til The Sportsman.

– Vi reknar åtferda til Liang som spesielt skammeleg, skriv den uavhengige disiplinærkomiteen til forbundet i dommen.

Dei grunngir det mellom anna med at 36 år gamle Liang har lagt press på andre kinesiske spelarar, fleire av dei yngre og lettpåverkelege.

Same grunngiving blir også trekt fram mot 32 år gamle Li, viss åtferd blir kalla «heilt uakseptabel».

Straffen til spillerne Ekspander/minimer faktaboks Liang Wenbo - utestengt på livstid

Li Hang - utestengt på livstid

Lu Ning - utestengt i fem år og fire måneder

Yan Bingtao - utestengt i fem år

Zhao Xintong - utestengt i ett år og åtte måneder

Zhao Jianbo - utestengt i to år og fire måneder

Chang Bingyu - utestengt i to år

Bai Lagning - utestengt i to år og åtte måneder

Chen Zifan - utestengt i fem år

Zhang Jiankang - utestengt i to år og elleve måneder Liang ble suspendert allerede i oktober 2022, mens de øvrige spillerne ble suspendert i desember og januar. Både Liang og Li er dømt til å betale 43.000 britiske pund, 578.000 norske kroner i omkostninger, mens de åtte andre spillerne skal betale 7500 britiske pund, 100.000 norske kroner hver. Totalt skal de ti spillerne dekke saksomkostninger på 1,98 millioner norske kroner.

Skal ha betalt bestikkingar

I dommen kjem det fram ei rekkje detaljar om dei ulike kampane som vart fiksa, der fleire av dei er støtta opp av framlagde meldingsutvekslingar.

Ein av kampane som blir trekte fram, er mellom Zhao Jianbo og Aaron Hill i kvalifiseringa til Northern Ireland Open.

Der forklarte Zhao at han vart kontakta av Liang og tilbode 4000 britiske pund, som svarer til rundt 54.000 norske kroner, for å ikkje vinne meir enn to parti i kampen. Hill vann kampen 4–0 og ifølgje Zhao vart han betalt i kontantar gjennom ein venn av Liang.

Totalt vart det generert ein profitt på 30.000 britiske pund, i overkant av 400.000 norske kroner, som følgje av kampen. Ifølgje Lu Ning, som er den som fekk den lengste straffa utanom Liang og Li, fekk han mistanke om at kampen var fiksa.

Derfor skal han ringt til Li, som stadfesta at kampen var fiksa. Ifølgje Lu vart han etter kampen oppsøkt av Liang, som gav det som i dommen blir omtalt som «hush money» – ei bestikking for at Lu ikkje skulle tyste.

Li nektar for kampfiksingsskuldingane, men innrømmer å ha sletta nokre meldingar. Komiteen meinte Li ikkje kom med nokon tilfredsstillande bevis til dei. Liang på si side, uttalte seg aldri til komiteen.

DEN STORE SCENA: Liang Wenbo, i bakgrunnen, har ein kvartfinale som best frå VM i 2008. Her etter tapet i første runde i 2010, mot snookerlegenda Ronnie O'Sullivan. Foto: PAUL ELLIS / AFP

Starta som 16-åring

Fleire av dei åtte andre spelarane har sagt at dei følgde instruksar frå Li og Liang fordi dei var redde for eller kjende seg trua av dei to eldre spelarane, og at Liang skal ha bede fleire om å slette meldingar for å skjule lovbrot.

Chang Bingyu skreiv følgjande i eit innlegg på Weibo, som seinare vart sletta:

– Liang ringde med ein truande tone og fortalde meg at han hadde sett mykje pengar på kampen min mot Jamie Jones, utan at eg var klar over det. Han bad meg om å tape 1–4. Eg var redd for at han hadde satsa så mykje pengar og at viss eg nekta, så ville han skape problem for meg. Så motvillig gjekk eg med på det. Han sa han ville gi meg pengar etterpå. På grunn av redselen min, enda eg opp med å tape 1–4 som planlagt.

Majoriteten av kampane som WPBSA meiner er fiksa eller forsøke fiksa er frå juli til oktober 2022.

I tillegg er det også eit mindre tal kampar tilbake i tid, med den første tilbake i 2014.

Stjernespelaren Yan Bingtao, som kom til kvartfinalen i VM i fjor, har innrømt fleire tilfelle av kampfiksing – med første sak tilbake til sommaren 2016. Då var han berre 16 år gammal.

– Det er ti kinesarar som blir tekne og det er eit klart teikn på at her er det noko alvorleg gale i det kinesiske snookermiljøet. Omfanget er litt overraskande og kva spelarar som er involverte. Det er spelarar, tre–fire av dei er godt etablerte spelarar som tener gode pengar på snooker. Eg kan ikkje fatte kvifor dei skal jukse då, seier Ingebrigtsen.

KOMMENTATOR: Edwin Ingebrigtsen har jobba med snookersporten i ei årrekkje i Eurosport. Han er også leiar i Oslo Snooker. Foto: Privat

– Dopinga til snookeren

Styreleiar i WPBSA, Jason Ferguson, seier det er hjarteskjerande å sjå at unge spelarar har brote reglane på grunn av «press frå to rutinerte spelarar».

– Eg er glad for at disiplinærkomiteen ikkje har nokre funn som tilseier at det er ein større ukultur i snookersporten, seier Ferguson.

Det er noko Ingebrigtsen stiller seg svært tvilande til.

– Eg trur ikkje på det i det heile. Når det er ti spelarar frå det same landet, er det eit stort problem. Dei er ikkje tente med at sporten deira dregst ned i gjørma. Dei må verne merkevara si. Det kan hende dei tener meir på å dysse det litt ned og gi eit signal no med strenge straffer, samtidig som dei seier at det ikkje er eit større problem, seier Ingebrigtsen og kallar det «dopinga til snookeren».

Det er ikkje første gong kampfiksing er eit problem i snookermiljøet.

I 2013 vart Stephen Lee, som var rangert som nummer fem i verda på sitt beste, utestengd i tolv år for å ha fiksa sju kampar i 2008 og 2009, medan John Sutton og Leo Fernandez vart dømd til høvesvis seks år og 15 månaders utestenging i 2015 og 2016.