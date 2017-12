Forsinket Johaug-regning gir NIF budsjett-utfordringer

Samtidig venter skiforbundet spent på hvor mye av kaka NIF er villig til å betale.

Det er nemlig ikke avklart hvordan regningen for Therese Johaugs saksbehandling i Idrettens Voldgiftsrett (CAS) skal fordeles.

Og det er fortsatt ikke kjent hvor stor den totale regningen blir.

I utgangspunktet blir regningen fordelt 50/50 mellom Norges idrettsforbund og Therese Johaug, siden dette er partene i saken.

Norges Skiforbund har imidlertid varslet at de skal dekke advokatutgiftene for Johaug. Slik blir dette i praksis en regning som skal fordeles mellom NIF og skiforbundet.

Sendt nytt brev

NIF er ikke forpliktet til dette, men har tradisjon for å gjøre det – senest i saken med Martin Johnsrud Sundby. Der betalte NIF 373.070 kroner av langrennsstjernens advokatutgifter etter rundene i Det internasjonale skiforbundet (FIS) og CAS.

Resten av regningen, som var på totalt 932.675 kroner, betalte skiforbundet. Dette kommer frem av to brev NRK har fått tilgang til under den siste dagen med innsyn i NIFs bilag på Ullevaal stadion onsdag.

SKIFORBUNDETS BREV: For nøyaktig ett år siden sendte Norges Skiforbund dette brevet til Norges idrettsforbund. Foto: Norges Idrettsforbund

NIFS SVAR: Idrettsforbundet svarte med dette brevet. Foto: Norges Idrettsforbund

NRK vet at skiforbundet har sendt et nytt brev der de ber om at NIF gjør som i Sundby-saken – og betaler deler av Johaugs advokatutgifter.

På spørsmål om hvor mye skiforbundet håper at NIF vil dekke, svarer generalsekretær Stein Opsal følgende i en SMS til NRK:

– Vi avventer NIFs behandling av vår forespørsel, og vil forholde oss til deres vurdering. Vi vil ikke legge press på NIF ved å formidle en forventning.

Budsjett-krøll

Men foreløpig aner ikke NIF hva de kommer til å gjøre siden de fortsatt venter på regningen fra CAS – fire måneder etter at dommen falt.

I forrige uke purret NIF på CAS gjennom en e-post. Den har de fortsatt ikke fått svar på.

– Vi har meddelt til alle parter at vi sitter og venter og at vi ønsker å få avklart dette så fort som mulig. Derfor tok vi kontakt med dem i forrige uke, sier NIFs kommunikasjonssjef Niels Røine.

Konsekvensen er at NIF ikke har kontroll over neste års budsjett.

– Dette er en av årsakene til at vi ikke har fastsatt budsjettet for 2018. Dette er et av de store spørsmålstegnene vi har, sier Røine.

Siden tildelingen av spillemidler som regel ikke faller før i desember, ville NIF uansett ikke vedtatt budsjettet før i februar, men Røine innrømmer at forsinkelsene fra CAS skaper en uheldig situasjon.

– Det er en utfordring fordi vi fikk mindre spillemidler enn vi hadde håpet på, og når vi da har en så stor X som dette i tillegg, er det en utfordring for oss.

– Skjønnsmessig vurdering

Idrettsforbundet har allerede betalt nesten 130.000 kroner til CAS bare i avgifter for behandling av saken der.

NIF er en part i saken siden saken først ble behandlet i en av deres domsorganer.

Røine vil ikke spekulere i hvor stor CAS-regningen blir.

– De får komme med den regningen når de kommer med den, og da får vi ha en dialog med skiforbundet.

Årsaken til at de hjelper til med advokatutgifter for utøvere, selv om de ikke må, forklarer Røine slik:

– Generelt er NIF opptatt av rettssikkerheten til hver enkelt utøver, enten om det er topputøvere eller andre utøvere.

Hvorfor de akkurat endte på cirka 370.000 kroner i Sundby-saken handler kun om skjønn, ifølge Røine.

– Det var etter en skjønnsmessig gjennomgang av den saken. Når det gjelder Johaug-saken er det for tidlig å si hva vi lander på.

CAS har foreløpig ikke svart på NRKs henvendelser.

NIF har allerede betalt 190.000 kroner (pluss merverdiavgift) til Johaugs norske advokat Christian Hjort, men regningen til stjerneadvokat Mike Morgan og hans team er foreløpig ikke kjent.