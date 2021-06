– Det her er, ut ifra forventninger og viktigheten av kampen, en av de verste omgangene jeg har sett av et svensk landslag.

Det skrev Aftonbladet-journalist Marcus Leifby etter de første 45 minuttene av Sveriges viktige EM-kamp mot Slovakia.

– Vil være rasende

Han var ikke den eneste som var lite imponert over det Janne Anderssons mannskap leverte i St. Petersburg. På BBC-sendingen lot de faktisk være å sende høydepunkter fra første omgang, fordi det rett og slett ikke var noen.

– Om man holder med Sverige, vil man være rasende fordi de ikke har vist noen vilje til å vinne kampen, og de trenger en seier, uttalte tidligere Wales-kaptein Ashley Williams på BBC.

Egil Drillo Olsen hadde også forventet mer av våre svenske naboer.

– Så langt har Sverige vært en skuffelse. Da tenker jeg på begge veier. Ikke bare at de ikke har skapt noe særlig, men de er ikke så overbevisende defensivt heller, sa Drillo like før pause.

Forsberg scorer på straffe Du trenger javascript for å se video.

Hardt ut av startblokka

Men Sverige, med Alexander Isak og Emil Forsberg i spissen, våknet til live etter pause.

Lenge så det ut til at Slovakias keeper, Martin Dúbravka, skulle bli helten som sendte Slovakia videre da han vartet opp med en feberredning på headingen til Ludwig Augustinsson.

Men da samme Dubravka felte innbytter Robin Quaison på vei gjennom, gikk han fra helt til syndebukk på få minutter.

Svenskenes stjernespiller Emil Forsberg var sikker fra straffemerket og scoret kampens eneste mål.

GODE: Emil Forsberg og Alexander Isak er Sveriges største offensive stjerner. Foto: Anton Vaganov / AFP

– Vi hadde ett mål, og det var å vinne. Det var en svak første omgang, vi kom ikke ordentlig opp i banen. Men i andre spiller vi oss opp, skaper mer trykk, så var det fantastisk av Quaison å skaffe straffen, og fantastisk å sette den, sier matchvinneren etter kampen.

Forsberg legger til at de ikke var stresset da de gikk inn til pause, selv om de visste at det de leverte i første omgang var langt ifra godt nok.

– Det var en veldig positiv pauseprat. Vi visste vi kunne snu det, vi vet at vi er sterke. Vi viser stor vilje når vi kommer tilbake i andre omgang og det var fantastisk deilig å vinne.

Innbytteren fikset straffe

Forsberg var ikke den eneste svenske spilleren som fikk ros etter kampen. Alexander Isak viste igjen – hvert fall i andre omgang – hvilken spiller han er i ferd med å bli.

Like før scoringen holdt han på å sende Sverige i føringen på egen hånd med et utsøkt dribleraid, men igjen var Dubravka i veien.

– I andreomgang er jeg er høyere i banen og skaper flere sjanser, sier Isak som ble kåret til banens beste spiller.

Seieren betyr at Sverige tar et langt steg på veien mot åttedelsfinale. Det er fortsatt en teoretisk mulighet for at de kan bli tatt igjen av både Slovakia og Polen, men begge de to må slå Spania for å ta seg forbi svenskene.