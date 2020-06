Forren-frieri til Brann

Forren vurderer «lokkende» tilbud

Avisen Expressen hevder at Vegard Forren har et tilbud fra IFK Göteborg. Til Nettavisen sier midtstopperen at han har et konkret tilbud han vurderer.

Forren vil ikke si hvilken klubb eller liga det er snakk om.

– Jeg har et tilbud jeg vurderer. Jeg skal ta en god prat med familien om det, sier Forren til Nettavisen.

Den svenske avisen Expressen skrev onsdag at IFK Göteborg har tilbudt Forren kontrakt og at han har fått frist til slutten av uken med å svare.

Forrens kontrakt med Molde ble forrige uke avsluttet på grunn av en personalsak. Han har i intervju med TV 2 og Romsdals Budstikke vært åpen om sine spilleproblemer og om at han lånte penger fra Moldes botkasse for å gjøre opp spillegjeld.