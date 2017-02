Formsvak Østberg vraka suksessoppskrift før VM: – Fullt mogleg det har påverka

– Eg kom ikkje til VM for å kjempe om 19.-, og 20.-plassar. Sjølvtilliten får jo seg ein trykk. Det er jo ikkje noko artig å ha sine svakaste renn på fleire år når det er VM.

Ingvild Flugstad Østberg smiler tappert frå podiet på pressekonferansen i Lahti. Ho er tydeleg prega av den skuffande VM-starten med 19.-plass på skiathlon og 22.-plass på sprinten.

Gjøvik-jenta har ikkje vore så langt nede på resultatlistene sidan tremila i Holmenkollen i 2015 (21.-plass).

– Høgde er den sikraste oppskrifta

Før VM valde ho saman med fleire av landslagsløparane å lade opp i låglandet på Sjusjøen.

DROPPA HØGDE: Store delar av landslaget la om den vante VM-oppkøyringa i høgda, og la den til låglandet på Sjusjøen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Alle dei tre medaljevinnarane frå 15 kilometer skiathlon (Bjørgen, Pärmäkoski, Kalla) gjorde som Noregs skilandslag har hatt tradisjon for i ei årrekkje, dei førebudde seg i høgda opp mot 2000 meter.

– Det er fullt mogleg det har hatt ein innverknad. Eg skal ikkje sjå bort frå det, men det er for tidleg å konkludere med det. Eg trur eg har god form, seier Østberg til NRK.

NRKs langrennsekspert Torgeir Bjørn er klar på kva han meiner er den sikraste gulloppskrifta.

– Framleis meiner eg at den beste oppladinga er ein miks av konkurransar i låglandet, i tillegg til jamlege besøk i høgda. Det er det dei tre medaljevinnarane har gjort og den sikraste oppskrifta, meiner Bjørn.

– Ikkje vore seg sjølv sidan Tour de Ski

Men Bjørn er ikkje like sikker på at det er det som har gjort at Østberg har bomma på forma.

– Eg trur ikkje det er det som er problemet til Ingvild nå. Ho har sett mindre kraftfull i gåinga i vinter og ikkje vore i sitt rette-eg sidan Tour de Ski.

VAR BEST: Ingvild Flugstad Østberg viste sterk form fram til Tour de Ski og vann blant anna femkilometeren i Val Müstair under Tour de Ski. Ho vann også 15-kilometeren i Davos før jul. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Landslagstrenar Roar Hjelmeset meiner det heile høyrest verre ut enn det er.

– Eg synest folk dramatiserer det veldig. Forma forsvinn ikkje i løpet av ei veke, men tankane hennar blir retta litt i negativ retning. Men ho veit kva ho har gjort og eg trur ho kjem sterkare tilbake i VM, seier trenaren.

Må prestere for å få gå stafett

Den fyrste sjansen på å slå tilbake får Østberg i morgon. 10 kilometeren blir heilt avgjerande om Lahti-VM blir ein fiasko eller ei.

– På normalt nivå skal ho vere i medaljekampen, men skulle det vise seg å gå like tungt i morgon som i dei fyrste renna, er ho langt unna toppformen. Ho er heilt avhengig av å gjere eit godt renn både for å få igjen sjølvtilliten og få ein plass på stafettlaget, meiner Bjørn.