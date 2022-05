Formsterke Strømsgodset senket Viking – Berisha-dobbel til ingen nytte

Strømsgodset herjet til tider hjemme mot Viking og vant 3-2 i Eliteserien lørdag. Det gjør at gullkandidaten Viking står uten seier på sine tre siste kamper.

Mens Viking har begynt å gi fra seg poeng utover i sesongen, har Godset funnet seiersformen. Med lørdagens 3-2-seier har drammenserne vunnet fire av sine fem siste kamper.

Johan Hove er også i kjempeform. Han scoret sitt sjette mål på like mange kamper da han banket inn 1-0 etter 22 minutter.

Viking har følt seg snytt for straffe de to siste serierundene, men fikk endelig muligheten fra straffemerket like før hvilen. Veton Berisha sørget for uavgjort til pause, men et mål fra Lars-Jørgen Salvesen og en straffescoring fra Herman Stengel sendte Godset opp i 3-1 tidlig i 2. omgang.