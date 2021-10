Formel 1-stjerne boikotter Netflix-suksess

Verstappen sier til nyhetsbyrået Associated Press at han de siste sesongene har gjort intervjuer til serien, men at sitater er blitt tatt ut av sammenheng og brukt i andre situasjoner.

Bilder fra konkurransene der han deltar blir fortsatt med i serien, men han vil ikke bidra med å stille opp i personlige intervjuer.

– De har skapt noen rivaliseringer som egentlig ikke eksisterer, forteller han.

– Så jeg har bestemt meg for å ikke være en del av det og ikke gi flere intervjuer.

«Drive to Survive» er en dokumentarserie produsert i samarbeid mellom Netflix og Formel 1 og gir et innblikk bak kulissene i Formel 1-VM.

Serien har ført til en ny og blomstrende interesse for F1, men Verstappen sier altså stopp for videre deltagelse.

– Jeg forstår at det må gjøres for å øke populariteten i USA, sier han i forkant av søndagens Grand Prix i Austin, Texas.

– Men fra min side som sjåfør liker jeg ikke å være en del av det, slår han fast.

Lewis Hamilton og Verstappen har hatt flere bitre oppgjør på banen, men her tar de hverandre i hånden. Foto: NICOLAS TUCAT / Reuters

I tottene på hverandre

Kampen om tittelen i årets Formel 1-sesong har vært knallhard og kampen har stått mellom Verstappen og Hamilton, som har blitt verdensmester hele sju ganger.

De to har også vært i tottene på hverandre flere ganger, og under Storbritannia Grand Prix endte det med sykehusbesøk for Verstappen etter at Hamilton kjørte i ham.

I Italia smalt det igjen da de to Formel 1-stjernene kolliderte.

Verstappen blir spurt av AP om han anser Lewis Hamilton som en rival.

– Antagelig i Netflix-serien.

– Vi støtte på hverandre en gang mens vi spaserte, så sannsynligvis ville det ha vært med der, sier han sarkastisk.

Formel 1-stjernene kolliderte under VM-runden i Italia. Foto: Luca Bruno / AP

Tok over ledelsen

Foran søndagens runde i Austin er det Verstappen som leder sammendraget med seks poeng ned til Hamilton på 2.-plass.

Hamilton har riktignok vunnet fem av åtte løp der, mens Verstappen på fem forsøk har to pallplasseringer. Han har kun endt foran Hamilton én gang, det skjedde i 2018.

– Jeg er ganske avslappet for å være ærlig. Jeg vet at det er en tett kamp, ​​men jeg kan ikke gjøre mer enn mitt beste, sier Verstappen.

