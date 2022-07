Kampen mellom Sandefjord og Aalesund spilles tirsdag

Eliteserieoppgjøret mellom Sandefjord og Aalesund skal gjennomføres tirsdag 12. juli etter utsettelsen grunnet flystreiken.

Aalesund fikk sitt fly fra Molde til Oslo kansellert til søndagens oppgjør, og dermed ble oppgjøret utsatt. Ny dato for kampen er klar, og lagene møtes i Sandefjord førstkommende tirsdag 12. juli, opplyser hjemmelaget på sine nettsider.

Flere kamper har vært i fare for å bli utsatt etter at det ble klart at SAS-pilotene gikk til streik. Kristiansunds møte med Tromsø måtte tidligere i uken utsettes.