– Hver meter som blir lagt på løypa, er jeg glad for, sier Emil Iversen, som er en het kandidat til det norske VM-laget i sprint.

Under prøve-VM sist vinter kom sprintløypa som en stor overraskelse på både utøverne og Det internasjonale skiforbundet (FIS).

Oppløpet var rett og slett for korte etter de gjeldende retningslinjene for hvordan ei sprintløype skal være.

At inngangen til oppløpet er en motbakke, en krapp sving og så en utforkjøring, forsterket problemet. Var du ikke topp to på toppen av siste motbakke, kunne du glemme å kjempe om seier.

Måtte rive

Renndirektør Pierre Mignerey varslet at det måtte bli endringer. De er nå på plass. En stadionbygning av tre, som sto i enden av oppløpet, er revet. Selve oppløpet er blitt 30 meter lenger.

– Jeg tror alle forsto at vi måtte gjøre noe. Så det var ikke vanskelig, men det er klart at å rive et bygg og å sette opp et nytt medfører noen kostnader, sier Mignerey nå.

– Så nå trenger du ikke lenger være topp to over den siste bakketoppen for å kunne vinne?

– Vel, det er en bra endring, men det vil ikke fullstendig endre profilen på løypa i Seefeld, erkjenner Mignerey.

HOLDT IKKE MÅL: Slik var sprintoppløpet under prøve-VM. Heatene var i realiteten avgjort da løperne kjørte ned den siste bakken. Bak i bildet er målstreken og den omtalte bygningen. Foto: NRK

Falla fortsatt misfornøyd

Nyheten om 30 meter ekstra får heller ikke løperne til å hoppe av begeistring.

– Det gjør at det sikkert blir litt lavere fart akkurat over mållinja, kanskje et par ekstra tak med dobbeltdans inne på oppløpet. Men jeg har ikke vært der og sett, og skulle jeg bestemt, skulle den vel vært litt lenger, den løypa, sier Maiken Caspersen Falla.

– Så du er generelt misfornøyd med løypa?

– Ja, jeg synes jo vi skal ha løyper som er cirka like lange. Går man en 10-kilometer, så er en alltid 10 km, så hvorfor skal en sprint være kortere enn 1,3, spør Falla retorisk.

– Det blir kanskje mulig å ta en plass eller to på oppløpet, det var det ikke i fjor. Men det endrer ikke så mye. Det er en spesiell sprint, og om det blir litt lenger oppløp, har det ikke så mye å si, sier Sindre Bjørnestad Skar.