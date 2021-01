Forklaringen bak beskjedene selv noen av spillerne sliter med å forstå

«Fremover nå så kjører vi jugge. Tre – tre, en – to, iso for deg, du springer en – to der, okay?»

Beskjeden kommer fra Sander Sagosen i en timeout under kampen mot Algerie. Hæ? tenker du kanskje, og med god grunn. For er man ikke håndballspiller med kunnskap om ulike trekk og avtaler, så er det nærmest umulig å forstå hva de snakker om.

– For oss som står der ute handler det om å få sagt mest mulig på færrest mulig ord, for vi har ikke så lang tid. Noen ganger er vi kanskje litt slitne også og må bare få ut det lille budskapet. Da må man være direkte og tydelig, sier Sagosen.

– Vi har et eget håndballspråk innad i laget, som vi har jobbet frem siden Christian Berge tok over, forteller Bjarte Myrhol.

ERFAREN: Bjarte Myrhol vet som regel alltid hvor han skal stå både for å sette seg selv og andre i god posisjon. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

Betydningen

Så hva betyr noen av uttrykkene som ofte kan høres i norske timeouter?

Jugge: Midtback spiller ball til høyreback og midt- og venstreback bytter plass, så venstreback tar midten. Ut ifra den oppstarten finnes det utallige kombinasjoner.

Midtback spiller ball til høyreback og midt- og venstreback bytter plass, så venstreback tar midten. Ut ifra den oppstarten finnes det utallige kombinasjoner. Veszprem: Også en oppstartsbevegelse, når strekspilleren starter bredt, og kommer ut og får ballen av midtbacken og tar med den høyreback. Da kommer midtbacken med stor fart inn i banen og angriper.

– Det er utallige versjoner av disse bevegelsene. Juggekort, -lang, med -ettkryss, -tokryss og jugge med vending. Veldig mange av disse trekkene handler om å sette en av bakspillerne i en god posisjon til å angripe og vurdere mulighetene for innspill eller viderespill, forklarer NRKs ekspert Håvard Tvedten.

Iso: Isoleringsspill. Det vil si å isolere en norsk spiller i én mot én-situasjon mot en forsvarsspiller. For eksempel ved at sidebackene og strekspiller trekker bredt slik at det blir store rom mann mot mann på et område av banen. Kombineres ofte med jugge eller Veszprem.

– Isoleringsspillet er så bra for Norge fordi de har kanskje verdens beste mann mot mann-spiller i Sagosen. I tillegg til meget gode mann-mann-spillere som Gøran Johannessen og Harald Reinkind, sier Tvedten.

Enere, toere og treere: Man teller en, to tre fra kantspiller og innover fra hver side for å fastslå posisjonen på spillere i forsvar. De to i midten er begge treere, og da høyre og venstre treer.

– Når Sagosen sier tre-tre, så betyr det at men skal angripe mellom treerne, utdyper Tvedten.

Tar tid å lære

Alle spillerne bør vite hva man skal gjøre til enhver tid, fordi det må times for å få det utgangspunktet man ønsker seg.

– Det tar litt læring og tid å lære seg og kjenne det. Men vi har god kommunikasjon om dette på laget. Vi starter hvert mesterskap med å spørre om noen har noen spørsmål eller det er noe de lurer på, så er det alltid åpent for å få en forklaring på ting man ikke forstår, forteller Sagosen.

Det bekrefter også høyrekant Kevin Gulliksen, som kom inn på landslaget i 2017.

– Det var vanskelig. Heldigvis har jeg en rolle hvor jeg ikke trenger å vite hva alt betyr. Hvis du hadde spurt de andre kantspillerne så er det en del som har problemer med å forstå alt vi driver med, sier han og flirer.

PÅ KANTEN: Kevin Gulliksen trives med å løpe «enkle» overganger. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP / POOL / NTB

– Det er ekstremt mange detaljer. Små bevegelser og tegn, så vi må lære hverandre og kjenne. For å kunne dem så må du være på, konsentrert og helst ha vært med litt før, utdyper Gulliksen.

Slik husker også Tvedten det fra tiden på landslaget Hver gang de møttes tok de en oppfriskning.

– De har jo ulike trekk i sine egne klubber som er helt ulike enn på landslaget, eller de kalles noe annet. Når man kommer tilbake på landslaget så er det viktig å ta en prat om det.

Hever øyenbrynet?

I VM er det ikke tilskuere, og dermed relativt stille i hallen. Men når det er mye bråk, har spillerne i tillegg fingertegn de bruker for ulike bevegelsene og trekkene.

– De har også noen tegn seg imellom, som at Sagosen kan heve øyenbrynet og Myrhol vet at ballen kommer høyt. Det er mye trening og samarbeid som ligger bak, sier Tvedten.

TEMPO: Christian O'Sullivan slipper ballen fra seg i et angrep mot Portugal. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

Også mot Island søndag, i det som kan bli Norges siste kamp i VM, må trekkene og beskjedene sitte for at laget skal kunne være samkjørte og skape de sjansene de trenger for å vinne.

– Det er helt avgjørende at det sitter. Vi må stole på hverandre og det er mye systematikk som ligger bak, fastslår Myrhol.

Og da kommer også det siste ordet håndballgutta har sagt i hver eneste timeout siden 2011 inn:

Ubuntu: Et afrikansk levesett som går på samhold, og unne hverandre suksess. Det kan bety flere ting, men for Norge så står det for samhold.

Hør Island – Norge kl. 18.00 og Portugal – Frankrike kl. 20.30 på NRK Sport søndag.