Forklarer omstridt utspill: – Går på ingen måte høyt ut

«He was just the next guy».

Oversatt til norsk: Han var bare den neste fyren eller den neste i rekken.

Sitatet fra Jakob Ingebrigtsen etter finaletapet på 1500 meter i VM ble raskt en snakkis i friidrettsmiljøet og skapte debatt.

Nå forteller nordmannen hva han egentlig mente med uttalelsen om Josh Kerr – gullvinneren fra Budapest.

– Folk som kan noe som helst om friidrett og løping vet at i mesterskap så er det noen som overpresterer og underpresterer. Sånn er det jo, forteller Ingebrigtsen til NRK, kort tid etter at han satte ny verdensrekord på 2000 meter i Brussel.

Se verdensrekordløpet Du trenger javascript for å se video.

– Elsker eller hater det

Kerr kalte Ingebrigtsen «respektløs» etter uttalelsen i VM.

– Hvis han kom med slike kommentarer, er det ekstremt respektløst, sa Kerr til NRK forrige uke.

I et intervju med The Times før helga utdypet Kerr om forholdet til nordmannen.

– Han er en sterk konkurrent som ikke har den respekten han burde ha for konkurrentene. Folk enten elsker eller hater det, men det betyr ingenting for meg at han ikke kommer bort og gratulerer meg. Jeg gir alltid andre ære og er ikke redd for å tape, men slik er ikke han.

FØRST: Kerr krysser målstreken foran Ingebrigtsen og Nordås. Foto: Bernat Armangue / AP

Storebror Henrik Ingebrigtsen var rask med å slå tilbake mot lillebrorens overmann.

– Jeg syns det er litt stakkarslig å gå rett på det at «å, det er respektløst», sa han til NRK etter Diamond League-stevnet i Zürich.

– Går ikke høyt ut

Jakob Ingebrigtsen har senket sin personlige rekord på 1500 meter til 3,27,14 denne sesongen, og var i særklasse den største favoritten på distansen. Som tidenes fjerde raskeste på distansen, mener ikke 22-åringen at han melder for hardt mot konkurrentene.

– Nei, jeg går på ingen måte høyt ut. Alt jeg har gjort både i forkant og etterkant av alt jeg noen gang har gjort, har stått i stil med det jeg har prestert på friidrettsbanen. At man løper to og et halvt sekund dårligere enn man skulle gjort, sier han og fortsetter:

– Så klart, det er jo noe som ikke er som det skal. Men igjen handler det om å prestere når det gjelder.

Ingebrigtsen slet som kjent med feber og sår hals under deler av VM.

– Showet går videre

VM-nederlaget for Kerr var det andre i rekken for Jakob Ingebrigtsen. I fjor var det Kerrs landsmann og barndomskompis Jake Wightman som snek seg forbi på oppløpssiden i 1500-finalen.

«Nei», svarer nordmannen på om han har brukt tiden siden VM til å riste av seg skuffelsen.

Nå ser han bare fremover.

– Jeg er ganske kjapt videre på neste, men dårlige prestasjoner vil alltid være dårlig selv om det går lengre tid. Det vil jo stå til evig tid. Men showet går jo videre, så man må fortsatt gjøre jobben og prøve å gjøre så godt man kan for å stille forberedt til de neste viktige tingene, sier han.

Jakob Ingebrigtsens Diamond League-sesong avsluttes i Eugene i USA neste helg.