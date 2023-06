Det norske EM-håpet er på vaklande grunn etter 2–1-tapet for Skottland laurdag. 104 sekund forvandla EM-optimisme til fortviling.

TAKKA PUBLIKUM: Leo Skiri Østigård og Erling Braut Haaland etter tapet. Foto: NTB

No er Noreg avhengig av andre nasjonar for å kunne drøyme om meisterskapsspel.

Både Solbakken og spelarar har brukt mange ord på å forklare kva som gjekk gale i sluttminutta mot Skottland. Slitne hovud, uheldige krampar og taktiske grep har vore melodien, men dette var heller ikkje første gong det skjedde.

Gjennomgangen til NRK viser at Noreg har sleppt inn 9 av 15 baklengsmål i løpet av det siste kvarteret i dei ti siste, teljande kampane. Det svarer til 60 prosent av måla.

Samtidig har Noreg berre sloppe inn eitt mål i førsteomgang.

– Det er sjølvsagt ikkje noko bra statistikk, seier Patrick Berg til NRK.

Totalt: 15 baklengsmål på 10 teljande kampar (VM-kvalik, nasjonsliga, EM-kvalik). Foto: Nicolai Eid Trondal / NRK/NTB

– Slår sprekkar

Bodø/Glimt-spelar Berg trur mykje av forklaringa handlar om slitne bein og hovud. Sjølv har han ein smått utruleg 90-minutts rekkje for Bodø/Glimt, og han fullfører «alltid» kampane.

Med unntak av éin smell og éin cupkamp, må vi tilbake til 9. desember 2020 for å finne førre gong Berg vart bytte ut i Glimt-drakt. Då leidde Bodø/Glimt 4–0 borte mot Haugesund.

Laurdag gjekk han likevel tom og måtte bytast ut før Skottland snudde det.

– Eg synest ofte vi ser at vi er veldig disiplinerte og gode i soneforsvaret vårt gjennom store delar av kampen. Så veit både Ståle og vi at det er krevjande å halde det oppe gjennom 90 minutt, men det er ikkje umogleg. Eg har veldig tru på at vi skal få det til, men vi har ikkje fått det til godt nok førebels, seier Berg.

Han held fram:

– Vi ser at det byrjar å slå litt sprekkar utover i kampane, og det er sjølvsagt ikkje noko vi ønskjer. Men eg synest vi ser i store delar av kampane at vi har det inne. Vi kjenner til prinsippa, og når vi byrjar å bli slitne, slit vi litt med å henge saman.

POPULÆR: Her skriv Patrick Berg autografar etter landslagstreninga måndag. Foto: NTB

Berg har vore tydeleg på at han måtte bytast ut. Fredrik Aursnes, som også vart teke av banen, har vore ærleg på at han kunne fullført. Dette er også det eine bytet av det kritiserte trippelbytet som Solbakken sjølv har sett spørsmålsteikn bak.

Aursnes synest ikkje tala til NRK er spesielt hyggjeleg lesnad.

– Det er ikkje gode tal, det, sjølvsagt. Det er noko vi må sjå på og jobbe med – og hjelpe kvarandre. At vi pushar kvarandre og held konsentrasjonen oppe, seier Aursnes.

MØTTE PRESSA: Fredrik Aursnes. Foto: NTB

– Er det fysisk eller mentalt?

– Det er kanskje begge delar, sikkert mest mentalt, trur eg. At vi må halde oppe fokuset, konsentrasjonen, hjelpe kvarandre. Kanskje vi skulle gått ned, prøvd å dra ut litt tid. Eg veit ikkje. Det er ikkje godt å seie, seier Aursnes til NRK.

«Nei, no kjem det til å skje»

Det høyrer med til statistikken at det generelt blir oftare mål skåra i siste del av kampane. I dei største ligaene blir det skåra 20 til 24,9 prosent av måla i det siste kvarteret, ifølgje Soccer Stats.

NRK har derfor samanlikna Ståle Solbakkens tal (60 prosent) med nokre utvalde nasjonar og trenarar:

Når slippes målene inn? Ekspander/minimer faktaboks Dette viser statistikken for de ti siste, tellende kampene for Lars Lagerbäcks Norge: 0-15 minutter - 1 baklengsmål

16-30 minutter - 0 baklengsmål

31-45 minutter - 2 baklengsmål

46-60 minutter - 3 baklengsmål

61-75 minutter - 1 baklengsmål

76-90 minutter - 1 baklengsmål (12,5 prosent). Totalt: Åtte baklengsmål på 10 kamper. Baklengesmålet i ekstraomgangene mot Serbia er ikke tatt med. Dette viser statistikken for de ti siste, tellende kampene for Per-Mathias Høgmos Norge: 0-15 minutter - 2 baklengsmål

16-30 minutter - 3 baklengsmål

31-45 minutter - 1 baklengsmål

46-60 minutter - 3 baklengsmål

61-75 minutter - 0 baklengsmål

76-90 minutter - 3 baklengsmål (25 prosent). Totalt: 12 baklengsmål på 10 kamper. Dette viser statistikken for de ti siste, tellende kampene til Sverige: 0-15 minutter - 1 baklengsmål

16-30 minutter - 3 baklengsmål

31-45 minutter - 3 baklengsmål

46-60 minutter - 4 baklengsmål

61-75 minutter - 3 baklengsmål

76-90 minutter - 2 baklengsmål (12,5 prosent). Totalt: 16 baklengsmål på 10 kamper. Dette viser statistikken for de ti siste, tellende kampene til Danmark: 0-15 minutter - 0 baklengsmål

16-30 minutter - 0 baklengsmål

31-45 minutter - 0 baklengsmål

46-60 minutter - 3 baklengsmål

61-75 minutter - 3 baklengsmål

76-90 minutter - 4 baklengsmål (40 prosent). Totalt: 10 baklengsmål på 10 kamper. Dette viser statistikken for de ti siste, tellende kampene til Skottland: 0-15 minutter - 1 baklengsmål

16-30 minutter - 3 baklengsmål

31-45 minutter - 1 baklengsmål

46-60 minutter - 2 baklengsmål

61-75 minutter - 1 baklengsmål

76-90 minutter - 1 baklengsmål (11,11 prosent). Totalt: Ni baklengsmål på ti kamper.

– Det er brutale tal, seier NRK-ekspert Kristoffer Løkberg.

Han påpeikar at to av baklengsmåla, borte mot Spania, kom då Noreg la om for å jakte utlikning på stillinga 1–0.

Men isolert sett, meiner Løkberg, er dette tal som gjer at du set deg ned for å gå i djupna på kva grep du kan gjere.

– Du er mykje meir sårbar dei siste 15 minutta for at det kan skje feil, nettopp fordi hovudet ikkje klarer å reagere like raskt som i det første kvarteret. Der du alltid er i forkant, hamnar du på etterskot. I internasjonal fotball blir du knallhardt straffa, seier Løkberg.

– Då handlar det om å ha nokre triggerar: Vere meir kynisk, stykke opp spelet og vere tydeleg på korleis ein skal komme gjennom det siste kvarteret med «smartness». Nettopp fordi ein veit at ein har slite med det tidlegare. Det er veldig forsterkande, så det spreier seg mentalt med angst og frykt for at det skal skje igjen. Når ein motstandar får ein dødball eller ei kontring, så blir det sånn: «Nei, no kjem det til å skje». Då er det ofte sånn at det skjer, seier Løkberg.

ETTERLYSER GREP: NRK-ekspert og Viking-spelar Kristoffer Løkberg. Foto: Nicolai Trondal / NRK

Ekspertkollega Carl-Erik Torp meiner trenden er «eit kjempeproblem».

– Det er ingen som skuldar spelarane for å ikkje ville nok, men Noreg har ikkje ein kultur eller erfaringar frå dei situasjonane til å handtere det betre. Det er totalen som er det viktigaste, men jo seinare du slepper inn, jo mindre tid har du også til å reparere det, seier Torp.

Vil sjå nærare på trenden

Landslagssjef Ståle Solbakken har måtta tole ei rekkje kritiske spørsmål for sine taktiske val mot slutten av Skottland-kampen.

Samtidig har han vorte utfordra på kva som var årsaka til kollapsen. Når NRK presenterer tala, opnar landslagssjefen med å påpeike at fire av måla kom då Noreg jaga mål i Spania, og dessutan kampen mot Skottland laurdag.

Det blir også prosentvis skåra fleire mål mot slutten av kampane, innleier Solbakken.

ENGASJERT: Landslagssjef Ståle Solbakken. Foto: NTB

– Vi har vore i nokre situasjonar der vi ikkje taklar det godt nok, men det er veldig ulikt frå kamp til kamp korleis dei måla kjem. Men at dei statistisk sett er ufordelaktig med tanke på kor mange mål som kjem på slutten, er ikkje noko vi kan neglisjere. Det er noko vi må sjå på, om det er ein samanheng, seier Solbakken til NRK.

– Korleis då?

– Det jobbar vi med på alle plan. Vi har ein mental trenar med oss som jobbar godt med spelarane. Vi snakkar om dei situasjonane som kjem. Men det har ikkje vore eit «issue» på denne samlinga. I 87 minutt mot Skottland var det ikkje mange av de som ville sett pengar på at Skottland skulle skåre. Så vi må ikkje gjere problemet større enn det er, heller, seier Solbakken.

Landslagssjefen blir også utfordra av Dagbladets reporter på om Noreg manglar kynisme og «bad boys».

– Ja, kanskje. Eg vil seie at du har verken rett eller feil, det kan hende du har eit poeng. Eg er ikkje sikker, men eg skal ikkje avvise det, seier Solbakken.

SISTE FINPUSS: Smila var på plass då landslaget gjorde sine siste førebuingar før Kypros-kampen. Foto: NTB

Søndag brukte landslagssjefen også lang tid på å forklare kva som gjekk gale mot slutten av Skottland-kampen spesielt og landskampar generelt.

Då beskreiv han problemet som «veldig samansett».

– Hadde eg visst at det var ei felles løysing på det, hadde vi jo teke det. Sonespelet vi praktiserer krev stor samhandling. Dess meir sliten ein blir i beina og hovudet, jo lettare er det å gjere ein eller annan feil, sa Solbakken, som ikkje trudde det handla om den fysiske forma til spelarane.

– Eg trur ikkje det er noko eintydig fasitsvar på det. Kanskje er det ein liten mental-bit i det òg, når ein har opplevd det ein gong eller to, sa Solbakken mellom anna.

Tysdag ventar ein gyllen sjanse til å forbetre statistikken. Då er Noreg store favorittar når Kypros gjestar eit utselt Ullevaal.