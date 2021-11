Forklarer «ræva bart»: – Virkelig opplevd tøffe tider

Curling-EM: Norsk tap mot Sverige

Norge klarte ikke å følge opp seieren over Tyskland og tapte 4-6 for Sverige i curling-EM mandag kveld.

I det som lenge var en poengfattig affære, skar det seg i sjette omgang for Norge, da Sverige sikret seg tre poeng med en herlig siste stein fra Sveriges skip Niklas Edin.

Det virket å sette en støkk hos skip Steffen Walstad og resten av det norske laget, som misbrukte en mulighet til å vinne to poeng med siste stein i den påfølgende omgangen. Forsøket ble for svakt og det var istedenfor Sverige som kunne stjele et nytt poeng.

I den åttende omgangen klarte endelig Norge et godt resultat med to poeng og sikret 3-5 før de to siste omgangene. De endte med ett poeng til hvert av lagene og Norge tapte derfor 4-6 til slutt.

Norge står dermed med tre seire og to tap etter at de tidigere på dagen slo Tyskland i Håkons Hall på Lillehammer.