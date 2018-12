– Jeg håper dette kan være forløsende for hele laget. Det er på tide å begynne å vinne hopprenn igjen.

Det sier Johann André Forfang etter at lørdagens seier var sikret.

Før rennet i Russland var nemlig Robert Johanssons sjuendeplass i Ruka sesongens beste norske resultat på herresiden.

Forfang, som lå på tredjeplass etter 1. omgang, fikk ekstremt tunge forhold i finaleomgangen.

Likevel strakk han seg ned til 129 meter.

– Det er et fantastisk godt skihopp. Han gjør hele jobben selv i veldig tunge forhold, det er nydelig å se på, sa NRKs hoppekspert Anders Jacobsen etter Forfangs seiershopp.

– Veldig, veldig godt

Forfang sier at han er strålende fornøyd med å ta karrierens tredje verdenscupseier. Spesielt siden seieren satt langt inne.

– Det var en jevn konkurranse, og det var lite om å gjøre. En knapp seier, men det var veldig godt, sier Forfang.

Hverken Piotr Zyla eller verdenscupleder Ryoyu Kobayashi, som opptok de to plassene foran Forfang etter 1. omgang, klarte å straffe 23-åringens hopp.

Begge hoppet lenger enn Forfang, men under mye bedre forhold. De to ble henholdsvis nummer to og tre i konkurransen.

Lettet Stöckl

I tillegg til Forfangs seier ble nevnte Johansson nummer seks i Nizjnij Tagil. Halvor Egner Granerud ble nummer ni.

Hverken Anders Fannemel (nr. 33), Daniel Andre Tande (nr. 46) eller Sondre Ringen (nr. 37) klarte å ta seg videre til finaleomgangen.

Landslagstrener Alexander Stöckl er fornøyd med at de endelig begynner å levere resultater.

– Det var en veldig positiv start her i Russland. Det er litt av en lettelse at vi ser at vi har utøvere som kan henge med i toppen, sa han til NTB.

Johann André Forfang håper at de tre nordmennene som ikke tok seg til finalen i dag, kan bli inspirert av hans seier før morgendagens konkurranse i bakken hvor Forfang i fjor satt bakkerekord.

– Jeg liker denne bakken veldig godt, og gleder meg til i morgen. Da tror jeg flere av de norske vil heve seg, sier Forfang.