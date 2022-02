Forfang preget av usikkerheten: – Jeg har viet livet mitt til dette

– De dype bølgedalene om dagen er veldige dype, forteller Johann André Forfang.

NRK møtte landslagshopperen i Holmenkollen tirsdag formiddag da han fortsatt ventet på å få OL-skjebnen avklart.

26-åringen hadde lenge et mål om å rekke hele vinter-OL, men prøvesvarene har fortsatt å være positive, selv om han er symptomfri. Tirsdag ettermiddag kom imidlertid det første lyspunktet da han testet negativt for første gang – noen få timer etter NRK-intervjuet.

Nå kjemper han en intens kamp mot klokka. Første olympiske konkurranse for herrene skjer i normalbakken 6. februar, men denne konkurransen går uten Forfang. Det opplyser landslagstrener Alexander Stöckl overfor NTB tirsdag ettermiddag.

Hovedpersonen selv erkjenner at usikkerheten knyttet til OL-deltakelsen er utholdelig.

– Jeg prøver å holde motet oppe. Men jeg er tidvis langt nede, forteller en ærlig Forfang.

Forfang forteller at han har jobbet med OL 2022 som mål i mange år. Nå kan mesterskapet ryke på grunn av korona. Foto: Helene Mariussen / NRK

– Jeg har viet livet mitt til dette

Hopperen må nå levere tre negative testsvar på rad om han skal få bli med flyet til Beijing.

– Jeg hadde lenge et håp om å rekke alt, men nå begynner jeg å se at det blir vanskelig å rekke normalbakken. Da er det vanskelig å holde motet oppe videre. Da er det lett for meg å tenke at «det var det», sier han til NRK før beslutningen fra Stöckl kom noen timer senere.

Forfang har testet seg hver dag i en uke og har ligget omtrent på de samme verdiene. Men den såkalte CT-verdien har vært for lav i henhold til kravet.

Den «magiske» CT-grensen er 35. Det er det OL-arrangør Kina krever for at utøvere og andre skal få innreise. Det er også det som kreves for å få en koronatest godkjent som negativ i landet.

– Jeg har vært oppe på 29, og så har jeg gått ned til 22. Det varierer veldig fra dag til dag, forteller han oppgitt.

– Jeg har viet livet mitt til dette, så det å bli holdt hjemme etter å ha nådd uttaket ...

OL 2022 er et mål han har jobbet mot i mange år. Da er det vanskelig å snakke om at mesterskapet kanskje går uten ham.

– Jeg har heldigvis en samboer som er veldig flink til å dra meg opp når jeg er langt nede, forteller han.

Johann André Forfang og Daniel André Tande fortsetter treningen i håp om å få hoppet i OL. Foto: Helene Mariussen / NRK

– Jeg krysser fingrene

Også landslagskollega Daniel André Tande sliter med den samme usikkerheten som Forfang. Han fikk tirsdag et ufullstendig svar, og venter fortsatt på når han tester negativt igjen.

Han forteller at han er frustrert over de kinesiske innreisereglene.

– Jeg skjønner hvorfor de har satt dem opp og hvorfor det er som det er. Men når du har vært gjennom koronasykdom burde det være et tegn på at du er klar til å dra. Man vet jo at mange kan teste positivt i månedsvis etter at man har vært covid-syk, sier han.

Et eksempel på at det kan bli utfordringer ved innreise fikk man blant annet tirsdag da to i det norske støtteapparatet testet positivt på korona ved ankomst i Beijing. Begge hadde hatt covid-19-infeksjon.

– Det er veldig merkelig, rett og slett. Men det er ikke noe jeg kan gjøre noe med, avslutter Tande.

