Forfang med kjempehopp – Granerud skuffet over seg selv

Hovland startet med eagle i Florida – gikk resten av runden over par

Viktor Hovland åpnet PGA-turneringen Arnold Palmer Invitational på ypperlig vis med en eagle på første hull. Resten av åpningsrunden gikk han ett slag over par.

Dermed er han ett slag under par etter første dag. Han er på delt 23.-plass, men det er før alle har spilt ferdig.

Fredag er det varslet kraftig vind på banen i Orlando.

– Jeg har spilt her i mye vind før. Det kommer til å bli en tøff test. Jeg er litt misfornøyd med at jeg ikke fikk en bedre runde i dag. Fire under, for eksempel, så ville jeg hatt litt å gå på, sa Hovland til Discovery.