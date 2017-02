– Det svartnet for meg, og jeg deiset i bakken. Jeg kom i en stresset situasjon og var lav på væske og næring. Jeg hadde ikke drukket nok vann. Jeg fikk tunnelsyn og svimte av etter det, sier Forfang til NRK.

Like før gårsdagens mixed-lagkonkurranse måtte Johann André Forfang kaste inn håndkleet.

ENDRET I SISTE LITEN: Landslagstrener Alexander Stöckl. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Andreas Stjernen kom inn på kort varsel, men situasjonen var mer dramatisk enn media og publikum fikk vite.

– Ligger på grensa

Rett før prøveomgangen gikk det galt.

– Jeg kjente ganske lenge at jeg var svimmel. Jeg la meg først ned, og når jeg reiste meg opp, svartnet det, sier Forfang.

Hopperen forteller at han ønsket å holde vekta etter å ha vært gjennom vektkontrollen med ski tidligere på dagen.

– Det var for ikke å ha dødvekt. At jeg lot være å drikke vann for ikke å veie mer enn nødvendig. Da jeg fikk blodtrykksfall og ble stresset, var ikke det heldig, sier Forfang.

– Det er noe vi bevisst gjør siden det lønner seg å være lett i hopp. Da ligger vi på grensa, forklarer Forfang.

– Vanskelig situasjon

Forfang måtte dermed se lagkonkurransen fra sidelinjen, men mandag var han tilbake på trening i den store bakken i Lahti.

– Det var en vanskelig situasjon, men nå har han har blitt sjekket av lege og alt står bra til, sier landslagstrener Alexander Stöckl til NRK.

På spørsmål om Forfang tynet kroppen for langt for å prestere, svarer Stöckl:

– Nei, det har jeg ikke inntrykk av. Jeg tror han var nervøs og ikke hadde gjort alt han kunne for å være i optimal form.

Forfang virket langt ifra preget av smellen på treningen mandag, og tromsøværingen hoppet tredje lengst i den tredje treningsomgangen med 128 meter – kun slått av lagkamerat Daniel-André Tande og Stephan Leyhe.

Men Forfang er fortsatt ikke helt 100 prosent, ifølge ham selv.

– Jeg er fortsatt litt trøtt og sliten i kroppen. Men det kan være fordi vi sto opp tidlig i dag, også, smiler hopperen.