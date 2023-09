Foreldreopprør i osloklubb: Rasar mot angiveleg forskjellsbehandling

– Det var temperatur og det var mange som hadde mykje på hjartet, seier Morten Ramm til NRK.

Den kjende komikaren har to døtrer som speler i klubben, og deltok sjølv på møtet som varte i nesten tre timar onsdag.

Han og ei rekkje andre foreldre reagerer på behandlinga av jentene i klubben.

– Ukultur

Misnøya til foreldra går ut på at dei meiner gutelaga blir prioriterte framfor jentelaga.

Det er fleire ting foreldra reagerer på. Men ein del av konflikten er kvar jentelaget og gutelaget til klubben får trene.

– Banefordelinga er berre ein liten del av det store biletet. Og det har berre vorte eit symbol på ukulturen rundt damefotball i klubben. Det fekk vi høyre på møtet i dag og er noko leiinga tok sjølvkritikk på, seier Ramm.

Klubbens gute- og herrelag får ha treningar på Nordre Åsen, som er karakterisert som den beste banen. A-laget til kvinnene får ha enkelte treningar på banen. Andre jentelag har derimot treningar på Muselunden, ein bane som ikkje skal halde same nivå.

Foreldra meiner forskjellsbehandlinga er tydeleg.

Muselunden er rekna som ein dårlegare bane enn Nordre Åsen. At eldre jentelag ikkje får trene på den beste banen er ein av tinga som får foreldre til å reagere. Foto: Nils Christian Mangelrød

– Ein ser veldig godt kvar prioriteringa er. Dei kunne eigentleg berre putta tre–fire jentelag inn i banekalenderen, så hadde dei late som at dei brydde seg om kva døtrene våre dreiv med her, seier Ramm.

– Tykkjer du at Skeid behandlar jentelaga dårlegare enn gutelaga?

– Etter dette møtet er eg ikkje i tvil, seier Ramm.

Då hadde han høyrt andre foreldre også lufte misnøya si om ei rekkje enkeltsaker.

Morten Ramm er oppgitt over Skeids prioriteringar på damefotballen i Skeid. Du trenger javascript for å se video. Morten Ramm er oppgitt over Skeids prioriteringar på damefotballen i Skeid.

Misnøye over tid

Norges Fotballforbund har som eit hovudmål å auke andelen jenter og kvinner i fotballen. Mellom anna blir det påpeika i strategiplanen at det skal leggjast til rette for eit likeverdig tilbod til begge kjønn i klubbar, krins og på landslag.

I Skeid kjenner likevel foreldre at det motsette er ein realitet.

– Det burde ikkje vore slik i 2023 at det er forskjell på gutar og jenter som speler fotball, men det er kanskje det. Det er ikkje sikkert dette berre er eit Skeid-problem. Det burde ikkje vore ei sak, men det har vorte ei sak, seier Ole Ullereng, som også har ei dotter i klubben.

Han fortel at misnøya i Skeid har bygd seg opp over tid.

– Det vart veldig eksplisitte og tydeleg no, seier han og held fram:

– Det er ein time i veka til jentene og resten av timane på Nordre Åsen går til gutane. Det er eit godt døme. Så er det også sendt inn brev frå andre jentelag til styret og leiinga der ein over tid ikkje har kjent seg sett nok og høyrt nok, seier Ullereng.

Morten Ramm (t.h) og Ole Ullereng (til venstre) reagerer på Skeids behandling av jentelaga. Her etter møtet med klubbleiinga onsdag kveld. Foto: Nils Christian Mangelrød

Han veit ikkje om dette berre er eit problem i Skeid.

– Men vi opplever at kjøttvekta veg tungt mot gutesida. Dei har sikkert har gode intensjonar i Skeid. Men dei har ikkje heilt klart å følgje opp og likebehandle jenter og gutar slik ein burde gjort, seier Ullereng.

– Så opplever eg i møtet i dag at dei erkjenner at det er eit problem, seier han.

Nokre av foreldra samla utanfor klubbhuset, der møtet varte i nesten tre timar. Foto: Nils Christin Mangelrød

Tek sjølvkritikk

Daniel Holmeide Strand, dagleg leiar i Skeid, erkjenner at det er eit sprik mellom det som er forventa og det klubben har levert.

– Det må vi ta sjølvkritikk på. Så må vi finne måtar å bli betre på, seier Holmeide Strand.

Han påpeikar at det er mange enkeltsaker folk var misfornøgde med.

– Då er det opplagt at vi har eit problem. Det må vi nøste i. Vi må setje oss meir grundig inn i dette og sjå på enkeltbestanddelar og leite etter løysingar innanfor dette, seier Holmeide Strand.

Det vart ledig kapasitet på Nordre Åsen onsdag slik at Jentene til klubben 15-lag kunne trene der i staden for på Muselunden onsdag. Foto: Nils Christian Mangelrød

Han peikar også på at foreldra har andre forventningar til sportsleg innhald og oppfølging.

Samtidig påpeikar han at klubben er i ferd med å byggje ein ny bane til 22 millionar kroner, som står klar om ein månad. Neste år er planen at også Muselunden blir rehabilitert.

– Kvifor er det gutelaga som får trene på banen bak oss?

– Det er ikkje ein heilt rett premiss. Spelarar av begge kjønn trenar på banen. Vi fordeler banetid ut frå ei rekkje faktorar, seier Holmeide Strand og listar mellom anna opp alder og vekt på spelarane

TEK SJØLVKRITIKK: Daniel Holmeide Strand. Foto: Bård Nafstad / NRK

– Når vi har hundre lag og opp mot tusen spelarar, så er det å setje opp ein banekabal ei ganske krevjande sak. Det vil alltid vere lag som meiner dei kjem skeivare ut enn andre. Då prøver ein å gjere det rettferdig over tid ved å ha nokre føringar og prinsipp, seier han.

Sjølv har han ikkje opplevd at det har vore så utbreidd misnøye over tid, slik han fekk oppleve onsdag.

Han synest det er vanskeleg å kommentere om Skeid behandlar jentelaga dårlegare enn gutane.

– Målet vårt er at det blir behandla så likt som vi klarer. No har vi fått innspel på at vi må løyse det på andre måtar, seier Strand.

– Dei kjenner dei speler andrefiolin

Noen kilometer unna, på Ullevaal stadion, sit Ane Eide Kjærås. Ho er prosjektleiar for jentesatsinga i NFF. Ho kjenner ikkje til denne saka, men kan seie noko om korleis ho opplever behandlinga av jentefotball rundt om i landet:

– Utan at vi sit på noko datamateriale, så veit vi at jenter i ungdomsfotballen har ei oppleving av at fotballaktiviteten til gutane blir prioritert framfor dei. Dei kjenner dei speler andrefiolin, seier Eide Kjærås.

– Alle vi vaksne i fotballen må gå i oss sjølv og risa av oss ein del sanningar i jentefotballen om at jenter berre speler for å vere sosiale eller fordi venninnene deira speler. Det gjeld både trenarar og føresette.

– Vi må ikkje gjere jentene ei bjørneteneste. Dei ønskjer å bli tekne meir på alvor, meiner ho.