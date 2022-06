Forbundet tar grep etter Hamilton-bildene: – Jeg kan ikke beskrive smertene

– Jeg kan ikke beskrive smertene du opplever. Du bare ber om at det skal ta slutt, sa Hamilton til arrangøren i Baku.

For Lewis Hamilton og hans lagkamerat i Mercedes, George Russell, har vært kritiske til sesongens bil lenge. Og nå kan problemene kanskje være i ferd med å nå smertegrensen – bokstavelig talt.

TØFT: Lewis Hamilton har hatt en krevende sesong. Foto: Sergei Grits / AP

– Det er ikke forsvarlig, sier Viaplays Atle Gulbrandsen til NRK.

Også Alfa Romeo-fører Valtteri Bottas er bekymret for Mercedes-førerne.

– Jeg har sett hvordan noen av førerne ser ut etter løp. Dette er definitivt et tema vi må ta opp og det begynner å bli ganske seriøst, sier finnen ifølge BBC.

– Noe må endres

Da Formel 1-løpet i Baku forrige helg var over, viste TV-bildene at Hamilton var tydelig i smerter, og holdt seg til korsryggen. Bildene har blitt en stor snakkis i sosiale medier den siste uken.

Gulbrandsen grunngir hvorfor han mener det Mercedes lar førerne sine gjennomgå ikke er forsvarlig.

– Når det rister så mye som vi ser at det gjør, er det en fare for at bilene går i stykker. Det har vi sett flere eksempler på i år. Sjåførene klager også på at de har vondt rett og slett. De sliter med ryggen og nakken. Det er problematisk, sier Gulbrandsen til NRK.

Årsaken til ristingen er hvordan de nye bilene er konstruert. Det er nye regler rundt aerodynamikk, noe som blant annet har gjort at forbikjøringene skal bli enklere. Men det er har også ført til mer risting i bilen i høye hastigheter, og da treffer bilen bakken og spretter opp igjen.

FRUSTRERENDE: Lewis Hamilton endte på fjerdeplass i Baku, men var over minuttet bak vinneren Max Verstappen. Foto: Sergei Grits / AP

Briten så ut til å slite med å i det hele tatt komme seg ut av bilen. Men Hamilton sa etter løpet at det aldri var aktuelt å gi seg, til tross for smertene i ryggen.

– Nei, jeg ville ikke bryte løpet, men jeg måtte holde styr på bilen. Det var en kamp mot bilen, og det var den største kampen, sa Hamilton.

– Laget gjorde en god jobb med strategien. Jeg er takknemlig for det. Men vi må gjøre en bedre jobb med bilen. Den har holdt på sånn siden starten av sesongen, så noe må endres, sa en frustrert Hamilton.

FIA tar grep

Like før helgens løp i Montreal kom imidlertid nyheten om at FIA, det internasjonale motorsportforbundet, har tatt grep for å forhindre voldsom risting i bilen. Det vil blant annet bli gjort nøyere måling av tilstanden til planken under bilen – både når det gjelder design og slitasje.

Det er også enkelte detaljer ved bilen som lagene selv skal bli enige om sammen med FIA. Forbundet skriver i en pressemelding at tiltakene kommer etter medisinske råd.

– Det er lovende at de har tatt grep med en gang. Det har ikke tatt uker og måneder med politiske avgjørelser for å endre dette. Jeg er overrasket over at det skjer så raskt, men det er bra for alle, sier Russel til Sky Sports.

Bør legge årets sesong bort

Gulbrandsen mener Mercedes allerede må skrinlegge årets sesong og starte prosessen på å bygge en bil som ser mer tradisjonell ut.

– De gjør lurt i å bare fokusere på neste sesong nå. De bør bygge en helt ny bil med en helt annen filosofi, sier han.

REAGERER: Atle Gulbrandsen mener Mercedes bør ha fokus på neste års bil nå. Foto: Lise Åserud / NTB

Formel 1-kommentatoren forteller at en enkel løsning hadde vært å lage en regel at bilene måtte heves. Problemet er at det vil bli vanskelig å endre et regelverk når lag som Red Bull får det til. Da vil det komme protester.

Viaplay-kollega Henning Isdal poengterer også at Ferrari og Red Bull ikke sliter like mye som Mercedes med ristingen. Men han tror det er svært ubehagelig for Hamilton underveis.

– I Baku var det åpenbart at det var ekstremt ubehagelig å gjennomføre alle rundene. Han har nok måttet bite tennene sammen, sier Isdal til NRK.

Han tror også at årets sesong er kjørt for Mercedes' del – både i fører- og konstruktørmesterskapet.

– Det blir veldig vanskelig når de har kommet såpass langt ut i sesongen. Det har blitt spekulert i om de skal gå tilbake til sidepodsene som de brukte i den første testen i Bahrain. Da de kom til Barcelona, hadde de et helt annet design som var veldig radikalt. Men det er umulig å si om det løser problemet. Det er nok rundt 100 inginører som klør seg i hodet nå, tror Isdal.

– Vet ikke hva som kan gjøres

Teamsjef i Mercedes, Toto Wolff, sier at det fortsatt er bilen som går opp og ned som er problemet.

– Det er sprettingen. Det er 6g han kjører i. Det er ikke et muskulært problem lenger, det skader beina i kroppen hans, sier østerrikeren.

Han kunne ikke gi et klart svar på hva som skjer videre med bilen.

EN PRESSET MANN: Teamsjef i Mercedes, Toto Wolff. Foto: CHANDAN KHANNA / AFP

– Førerne var enig i at noe må gjøres med bilen, men jeg vet ikke hva som kan gjøres, sa Wolff.

Neste løp er i Canada søndag. George Russel er på en fjerdeplass i sammendraget, 51 poeng bak ledende Max Verstappen. Lewis Hamilton er på en sjetteplass.

– Jeg tror det blir vanskelig. Det er en bane som har en veldig lang rettstrekning. Da begynner ristingen, sier Gulbrandsen.

Isdal påpeker at det også i Canada er noen raske partier på banen som kan forverre ryggproblemene til Hamilton.

– Det siste strekket på banen har en lang langside med høy fart. Der kan man få en lignende effekt. Det vil nok også bli et tema på Silverstone, sier Viaplay-eksperten.