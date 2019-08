Forbundet snur – flere har fått VM-billett uten å ha tatt kravet

Aldri før har Norge hatt en større friidrettstropp i et VM.

15 norske utøvere har allerede tatt kravet i sine øvelser til mesterskapet i Qatar i månedsskiftet september/oktober. Isabelle Pedersen, Hedda Hynne, Tom Erling Kårbø og Marcus Thomsen er derimot blant dem som ikke har klart det – og har bare én måned på seg før fristen går ut.

Har booket flybilletter

SJEF: Toppidrettssjef i friidrettsforbundet Erlend Slokvik. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Men toppidrettssjef i friidrettsforbundet, Erlend Slokvik, har gode nyheter til utøvere som har begynt å stresse.

– De deltakerne som er innenfor det deltakerantallet Det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF) har satt, og da er på lista deres, de kommer til å bli meldt på. Det gjelder fire utøvere, som jeg således har booka reise til. Men jeg håper de tar kravet også, og har tro på det, forteller han til NRK.



Det er en ganske annerledes holdning enn forbundet har hatt tidligere. For det har ofte oppstått konflikt mellom utøvere og forbund før tidligere mesterskap, fordi Norges krav vanligvis har vært tøffere enn de internasjonale, og friidrettsforbundet har stilt som krav at det er disse som må tas – selv om utøveren er blitt invitert til å delta.

Men siden IAAF i år har gjort sine krav strengere, er de norske VM-kravene i år bortimot like. Et nytt rankingsystem gjør dessuten OL-kvalifikasjonen annerledes, og det er derfor Norges Friidrettsforbund nå har bestemt seg for å slippe opp på egne regler.

NORGESMESTER: Hedda Hynne vant 800 meter suverent, med tiden 2.02,30. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Hele uttakskravet er i ferd med å endres og de internasjonale kravene blir strengere. Da blir det vanskeligere å ta kravet. Nå er det sånn at de som står på IAAF-lista holder et bra nivå. Det er ikke tilfeldig hvem som kommer inn der. Da ser vi at de holder godt nok nivå, mener Slokvik.

– Kjempelettelse

Isabelle Pedersen har løpt på 13,08 i år, et tidel bak kravet på 12,98. Hun er likevel inne på topp 40-lista på 100 meter hekk siden bare 29 løpere er offisielt kvalifisert. Hun kan derimot falle ut hvis andre gjør en bedre tid før fristen 6. september, og vil da ikke få delta.

– Jeg har ikke vært heldig med konkurranser og det er idrettsutøveres verste mareritt, men det skjer en gang iblant. Det er surt og du føler på presset, men det er ikke game over. Det er en kjempelettelse å vite at jeg skal til VM, sier Pedersen.

Pedersen ble norgesmester med tiden 13.18, og føler hun nærmer seg form.

– Jeg løper hver gang for å ta kravet, men det funker ikke hver gang. Jeg tok kravet mange ganger i fjor og er godt plassert på verdensstatistikken, og håper jeg kan ta det i lag-EM neste helg, forteller hekkeløperen.

– Ikke mye i en VM-konkurranse å gjøre

NRKs friidrettsekspert, Vebjørn Rodal, mener at det kan slå feil ut å sende så mange utøvere til et VM.

– Siden VM-deltakelse vil gi en del rankingpoeng til OL, så er det jo sympatisk gjort at friidrettsforbundet å gi mange muligheten til å få en god posisjon før neste år, men løper man ikke bedre enn kravet, så har man ikke så mye i en VM-konkurranse å gjøre, mener Rodal.

– Hvis Hedda Hynne løper 2.01,50 og Isabelle på 13,08 så blir det exit ved første forsøk. Det gir ingen god følelse, så da ville jeg nok prioritert å bli hjemme for å legge en plan mot neste år, legger NRK-eksperten til.

Også Hedda Hynne ble norsk mester, på 800 meter.

– Jeg tar det med ro, og tenker mindre på det en mange andre. Jeg er god nok for VM, og det viser jeg i dag også. Kravet er litt for strengt. Jeg har slått de fleste i Europa i de løpene jeg har stilt opp i. Jeg er her for å bli, sier Hynne.