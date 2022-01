Forbundet i totalt villrede i smittejakt – nå blir utøvere bedt om å få psykologhjelp

– At dette kan ha noe å si med plassering på pallen og hvor mye av deres eget potensial man får ut, tror jeg kan få en betydning.



Det sier Henrik Herrebrøden til NRK. Han er idrettspsykolog ved Universitetet i Oslo og utdannet psykolog fra Universitet i Bergen.

Torsdag kveld kom beskjeden om at Simen Hegstad Krüger har testet positivt for korona. Det samme gjorde Heidi Weng og Anne Kjersti Kalvå dagen før. Sprinttrener Arild Monsen var den første fra langrennsleiren som testet positivt.



Skiforbundet aner ikke hvor smitten kommer fra, og innrømmer at de er i en ekstremt tøff situasjon.

BEKYMRET: Idrettspsykolog Henrik Herrebrøden Foto: Ingar Næss, StudioF2

NRK-ekspert Fredrik Aukland omtaler situasjonen som «ekstremt energitappende».

– Det er få som sover godt på natten. De venter på svar hver dag. Og med smitten i herretroppen, tror jeg det skaper ekstrem usikkerhet, sier Aukland og fortsetter:

– Det er klart en enorm påkjenning for norske laget som kan få sportslige konsekvenser.

Herrebrøden advarer mot at den påkjenningen de nå går gjennom kan slå uheldig ut for utøverne som kommer seg til startstreken i OL.

– Det kan være en energilekkasje i forberedelsene. Hvis man for eksempel sover dårlig i flere netter og over tid er det kjempedumt.

SKAPER USIKKERHET: Det mener NRK-ekspert Fredrik Aukland om dagens situasjon. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– De bør få hjelp

Idrettspsykologen påpeker at utøverne kan bli mest påvirket i forberedelsesfasen, og ikke under selve lekene i Beijing når de er i en «boble».



– Men hvis det påvirker forberedelsene, kan det også påvirke prestasjon under mesterskapet?



– Det er akkurat det. Inngangen kan være negativ på grunn av energilekkasje i forberedelsene. Jeg tror forberedelsene nå kan påvirke deres prestasjon.

Herrebrøden mener likevel viktig å få frem at dette kan håndteres på en god måte.

– Jakob Ingebrigtsen hadde halsbetennelse før OL. Nøkkelen blir å ha en nøktern innstilling. De bør få hjelp til å håndtere stresset de opplever nå.



NRKs langrennsekspert Torgeir Bjørn er klar i sin sak:



– Alle som føler behov for mental hjelp bør få det. Dette skulle handle om å finpusse fysisk form og teknikk, og ikke minst glede seg til OL. Men nå er dette et såpass hardt slag i trynet på dem at de trenger å reorientere seg, sier Bjørn – og fortsetter:



– Da synes jeg alle som føler et behov for mental oppfølging, enten det er snakk om fra Norges Skiforbund eller Olympiatoppens ekspertise. Og det bør skje så raskt som overhodet mulig.





TØFT: Espen Bjervig deltok på den digitale pressekonferansen på Gardermoen hvor beskjedne var at Simen Hegstad Krüger også hadde testet positivt for korona. Foto: Anders Boine Verstad / NRK



Har ikke fast psykolog

NRK møter langrennssjef Espen Bjervig på Gardermoen, like før han setter seg på flyet som resten av landslaget egentlig skulle sittet på. Han svarer slik på idrettspsykologens bekymring.

– Jeg kan betrygge han med at de får hjelp. Vi følger opp utøverne tett, har lege på stedet og en lege hjemme som følger opp. I tillegg har vi et helseteam og en idrettspsykolog gjennom OLT for de som ønsker det.

– Hvor ofte får de oppfølgingen?



– Vi har trenere som er på stedet som er i kontakt med utøverne hele dagen. Men vi har ikke, kall det psykologisk fast berammelse. Dette er utøvere som er vant til å være ute å konkurrere og ha press på seg, sier Bjervig.

Tror på svensk fordel

Idrettspsykolog Herrebrøden er bekymret for spesielt en type gruppe som reiser ned til Beijing. Den treffer langrennsleiren godt.



– Jeg skjønner veldig godt at utholdenhetsutøvere er stresset nå. De er så avhengige av lunger og pustekapasitet. Folk har jo blitt slått ut av dette her i lang tid, sier Herrebrøden.



Han tror land som for eksempel Sverige, som ikke har slitt med samme smitteproblem, har fått en fordel.



– Hvis dette holder seg som nå, har de fått en fordel ja. De har ikke opplevd den samme praktiske påkjenningen. For de norske kan det hele tiden snike seg inn tanker, og det kan være veldig skummelt, forteller idrettspsykologen.