Forbundet får krass kritikk: Slipper til like mange servicefolk som dameløpere

Han synes blant annet det er langt viktigere at flest mulig av de nest beste skiløperne stiller på start, at det er en unik mulighet for forbundet til å ta avstand fra utstyrsjaget i idretten og vise at man tar smittevern på alvor.

– Ski-idretten er idretten jeg er glad i. Som jeg har vokst opp med og som er livet mitt. Men jeg er lei meg på vegne av idretten – jeg synes det går feil vei, sier Mobakken til NRK, noen dager etter at han har uttalt seg om samme tema til langrenn.com.

– Vi distanserer oss fra hverandre. Bredden lever sin verden, vi klarer ikke bygge opp under fellesskapet.

Trakk seg ut

Han er daglig leder for skimerket Rossignol i Norge. Han har vært en del av langrennsmiljøet siden han var liten. Mobakken ble også en god skiløper som senior, med både NM-gull og starter i verdenscupen.

Men han stusset da han fikk vite hvordan arrangementet på Beitostølen blir arrangert.

REAGERER: Øyvind Mobakken. Foto: Privat

For to måneder siden ringte han Norges Skiforbund og sa at i en helt spesiell tid der Norge går for halv maskin, med begrensninger for hvor mange mennesker som kan være på et stadion, hadde Skiforbundet en unik mulighet til å revurdere arrangementsmåten deres.

Han reagerte spesielt på at hans eget merke, sammen med resten av skifabrikantene og smørere fra Skiforbundet, skulle oppta 55 av de 200 tillatte plassene inne på stadion. Noe som er bestemt av Norges Skiforbund. 55 servicefolk er like mange som det er tillatt dameløpere på startstreken.

– Jeg sa at vi som skileverandør skal være førstemann til å trekke oss ut for å gi plass til de nest beste.

Unngå smitte

Det sa han av tre grunner som alle henger sammen:

Det første handler om samfunnsansvaret for å hindre smitte. Mobakken ønsker overhodet ikke å være den som smitter en utøver.

Skal deres servicepersonell som har besøkt butikker, har sine kontakter hver uke, og skulle så eventuelt stå ansikt til ansikt med en utøver på Beitostølen? spør han. Han mener landets satsende skiløpere lever et helt annet liv med hensyn til nærkontakter.

– Et trist utfall, sier Mobakken om det skulle skje at et serviceteam-medlem smitter en utøver.

VÆRT EN DEL AV LANGRENN LENGE: Øyvind Mobakken, her som aktiv skiløper og bronsevinner på femmil i 1997. Bare slått av Kristen Skjeldal og Erling Jevne. Foto: GORM KALLESTAD / NTB

– Våre nest beste har drømmer de også

Den andre grunnen handler om at han mener forbundet burde prioritert mer aktivitet for utøverne og burde foretrukket at skiløpere under elitenivå kan delta. Han frykter at slik tankegang fører til at man mister en generasjon med utøvere.

– Våre nest beste har drømmer de også. De får muligheten til å komme med på TV-sendingen. Folk som har tantebarn, onkelbarn, barnebarn, de synes dette er stas. Beitostølen-helgen kunne i en helt spesiell tid knyttet bredden og toppen mer sammen.

– Unik mulighet til å vise solidaritet

Det siste handler om et for stort fokus på utstyr. Selv om Mobakken selv lever av det, og vet hvor viktig det er, frykter han at han en dag ikke har så mange å selge ski til hvis utstyrsjaget ikke stopper. Han påpeker også at medlemstallene i langrenn går feil vei.

Derfor mener han Norges Skiforbund hadde en unik mulighet til å vise solidaritet og knytte langrenn sterkere sammen som en familie.

SKAL SERVERE SKI PÅ BEITOSTØLEN: Smøresjef i Norges Skiforbund, Stein Olav Snesrud. Foto: Terje Pedersen / NTB

Han kjøper overhodet ikke argumentet om at forbundet må drille sitt smøreteam. Han kaller det for «tull» og viser til at de har jobbet mange ganger sammen før og allerede forberedt seg på samlinger tidligere i høst.

– Norges Skiforbund kunne stilt med ti smørere, de klarer å preppe ski til 190 løpere. I mitt hode nå, slik verden er, så er ikke det viktigste struktur på skiene eller smurning. En eliteløper og en lokal løper kunne levert inn et par hver. De ti foreslåtte servicemenneskene kunne klart denne jobben for felleskapet.

Rossignol kommer derfor ikke til å være på Beitostølen. De vil innskrenke sin tilstedeværelse i renn frem til nyttår for å ta del i dugnaden for å få bukt med koronapandemien.

– Mange sier det stikk motsatte

Langrennssjef Espen Bjervig sier til NRK at Skiforbundet har gjort vurderingen i samråd med kretsene.

SVARER PÅ KRITIKKEN: Langrennssjef Espen Bjervig, her avbildet under en samling tidligere i år. Foto: Geir Olsen / Geir Olsen

Han forteller at de selvfølgelig ønsker flest mulig utøvere på start, samtidig som han påpeker at utøvere, kretser og klubber ønsker å ha trenere og smørere tilgjengelig.

– Vi har sett begge sider av saken. Og valgt å lande på dette i samråd med kretsene. All testing blir gjort av forbundets smørere. De smører ikke bare for elitelag, men også rekruttlandslag og juniorløpere som går på Beitostølen.

– Alt er skalert ned veldig mye. Det kan diskuteres hvordan det skal gjøres, men vi vet at det er et viktig renn for mange. Så når det gjelder det å ha bra utstyr, så sier mange det stikk motsatte av Øyvind. At det er for lite smørere og støttepersonell der, sier Bjervig.

Golberg med støtte

Pål Golberg er blant Rossignols aller mest profilerte utøvere. På spørsmål om han stiller seg bak Mobakkens utspill, svarer landslagsprofilen slik:

– Det at Rossignol ikke kommer til Beitostølen er et eksempel til etterfølgelse. Men nå er det en gang sånn at ski må prepareres og folk må ha smørere der oppe.

STØTTER SKIMERKET: Pål Golberg, her under en trening på landslagssamling tidligere i høst. Foto: Geir Olsen / NTB

– Stavfabrikanten må være der med stavservice, men de kan være én mann i stedet for tre. Rossignol trenger ikke være der, det trenger ikke Fischer, heller. Så jeg stiller meg bak det han sier, men ikke ett hundre prosent.

– Han peker på at arrangementet kunne stått seg godt på bare ti smørere. De kunne klart jobben alene for 190 løpere. Er den løsningen mulig?

– Det hadde absolutt vært mulig. Men sesongåpningen på Beitostølen er for meg først og fremst for å sette langrenn på kartet og skaffe publisitet før sesongen begynner. Det ville vært viktigere å få med flest mulig løpere til å gå NM i januar.

– Det er da vi viser hva langrenn er, med de heltidssatsende og deltidssatsende. Jeg ser annerledes på det hvis det blir like store serviceteam under NM.