– Idrettsstyret gir ikke dispensasjon fra forbundet mot bruk av høydehus og kunstig tilførsel av oksygen og andre gasser, sier idrettspresident Berit Kjøll.

Det var den etiske komiteen i Norges idrettsforbund som skulle komme med en innstilling om å midlertidig oppheve forbudet mot høydehus, og dermed overstyre Idrettstinget.

Nå har lovutvalget sagt nei, og idrettsstyret gir ikke dispensasjon til bruk av høydehus. Det ble bestemt på et møte tirsdag, og kom frem i åpen time onsdag.

– Lovutvalget har i et møte 11. januar kommet frem til grunnene for å oppheve høydehusforbudet ikke har vært gode nok. I møteprotokollen skriver de at terskelen for å godta en dispensasjon for unntak av bruk av høydehus er «meget høy», heter det i møteprotokollen fra Idrettsforbundet.

SA NEI: Berit Kjøll meddelte i dag at det ikke blir midlertidig oppheving av forbud mot høydehus. Foto: Terje Pedersen / NTB

Smittevern ikke godt nok argument

Den etiske komiteen tok ikke stilling til det, og mente idrettsstyret måtte bestemme. Utøverkomiteen og Olympiatoppen var for midlertidig oppheving.

Begrunnelsen for fritaket, var på grunn av pandemien som påvirker idrettsutøveres reisevirksomhet sterkt.

Lovutvalget mener at smittevern ikke er godt nok argument for unntak.

Så sent som i 2015 sa Idrettstinget nei til å oppheve forbudet, som har vart siden 2003 i Norge.

Eirik Myhr Nossum, trener for landslaget i langrenn, mener at langrennsutøverne ikke har et spesielt behov for høydehus.

– Jeg har vel sagt mine tanker tidligere. Jeg har ikke sterke meninger rundt forbudet eller ikke. Vi har ikke sett noe stort behov for å bruke høydehus. Det har vært mine tanker, sier Nossum til NRK og fortsetter:

– Vi er avhengig av gode rulleskiløyper og den biten der. Norsk idrett har klart seg i mange år uten høydehus.

KLARER SEG UTEN: Eirik Myhr Nossum kjenner ikke et stort behov for høydehus. Foto: Terje Pedersen / NTB

Et av Norges OL-håp i svømming, Henrik Christiansen, forteller at han er stadig på høydetrening. Det får han derimot ikke mot OL, med tanke på at han må reise til utlandet og så være i karantene i 10 dager.

– Det er klart at det er litt bittert at det er et særnorsk forbud mot høydehus, men noe veldig stort tap er det ikke. Det er ikke så mye jeg får gjort med det, så jeg kommer ikke til å syte og mase, sier Christiansen til NRK.

Utøverkomiteen vil ta det opp

Vedtaket har hele tiden vært omdiskutert. Norge er nemlig et av få land i verden der simulert høyde er forbudt, og mange norske idrettsutøvere har hevdet at de dermed har en ulempe i forhold til utenlandske konkurrenter.

Utøverkomiteen har kommet med ønske om midlertidig oppheving, i tillegg til en ny behandling senere.

De mener at det er flere momenter som taler for en midlertidig dispensasjon. De mener blant annet at helse og sikkerhet, omdømme knyttet til nødvendig reising og presset økonomi i toppidretten bør veie tungt i disse vurderingene.

NRK stilte Berit Kjøll følgende spørsmål:

– Støtter dere utøverkomiteen om at det her burde bli tatt opp i idrettstinget i mai?

– Vi diskuterte ikke det inngående i idrettsstyret. Men det vi nå ønsker, som jo ligger i vedtaket, er at nå ønsker vi å offentliggjøre, eller dele, den informasjonen fra de vurderinger som er gjort i de fire ulike utvalgene. Og vi inviterer gjerne til debatt, så tar vi det derfra. Det er vår tenkning, svarer Kjøll.

Idrettstinget gjennomføres igjen i i slutten av mai, der en slik sak kan tas opp igjen.

Olympiatoppen mener det bør prinsipielt være et antidoping-regelverk for alle utøvere, uten norske særregler for konkurranseforberedelser og gjennomføring.

– Det har ikke skjedd noen ting

Friidrettslandslagets lege Ove Talsnes har vært kritisk til at det allerede ikke har vært et slikt unntak, og har også vært en pådriver denne gangen.

– De står i et fryktelig dilemma, egentlig. Høydetrening er ikke bare en marginal faktor for den typen utøvere. Det er en basisferdighet når du har kommet til det nivået her, om vi skal kjempe om finaleplasser og medaljer i olympiske mesterskap, sa Talsnes til NRK i januar.

Foto: Lise Åserud / NTB

– Jeg har gått og ventet lenge nå. Det har ikke skjedd noen ting. Det er helt åpenbart at de som sitter og ruger på en slik regel ikke skjønner hverdagen som vi lever i, sa Talsnes videre.

Også Gjert Ingebrigtsen har vært engasjert i debatten. Han har sendt sine sønner til Sierra Nevada tidligere i vinter for å trene i høyden.

– Jeg hadde ikke sendt guttene dit nå hvis vi kunne ha benyttet høydetelt hjemme. Det er en risiko vi egentlig ikke ønsker å ta, men vi har ikke noe valg hvis vi skal hevde oss i OL. Der møter vi utøvere som bor halve året i høyden og som i tillegg supplerer med høydetelt på soverommet når de ikke er i høyden, sa Gjert Ingebrigtsen til NRK i samme sak.