Forbløffet av Messi-magi i VM-semien: – Vi får aldri se noe lignende

I tirsdagens VM-semifinale scoret Messi det første målet selv og hadde målgivende pasninger på Julián Álvarez' to andre scoringer i Argentinas 3-0-seier.

Den overbevisende triumfen mot Kroatia gjør at de hvite og blå skal møte enten Frankrike eller Marokko i søndagens NRK-sendte VM-finale.

Argentina får dermed muligheten til å ta den stolte fotballnasjonens første VM-gull siden 1986.

Men kanskje enda mer spennende i mange europeeres øyne: Lionel Messi er nå bare én kamp unna troféet som mange mener vil sementere ham som tidenes beste fotballspiller.

Lionel Messi herjet i semifinalen. Foto: KAI PFAFFENBACH / Reuters

Og Messi virker besatt av å lykkes denne gangen. Mot Kroatia var han, som flere ganger før i Qatar, kampens store spiller.

Egil «Drillo» Olsen kommenterte kampen på radio for NRK Sport. Den gamle landslagssjefen oppsummerte egentlig Messis kveld på en treffende måte midt i kampen:

– Kroatia har sluttet å sende to mann på ham. Nå sender de tre.

– Vi får aldri se lignende

Nå går debatten igjen: Kan noen i fotballhistorien måle seg med karrieren til Argentinas 35-årige superstjerne?

– Nå må vi slutte å diskutere hvem som er tidenes beste fotballspiller. Det er ingen i nærheten. Vi får aldri se noe lignende så lenge hjertene våre slår. Uvirkelig god gang på gang, mener TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen på Twitter.

– Er det fortsatt en debatt, spør den britiske fotballprofilen Gary Lineker retorisk.

Tidligere England-spiller Gary Neville fulgte semifinalen for ITV. Han er stum av beundring, i likhet med de flrste andre.

– Argentina har ti kamphaner og ett geni, slår Neville fast ifølge BBC.

– Messi er den beste noensinne, mener Jamie Carragher.

Etter kampen stilte superstjernen på pressekonferanse. Der fikk han spørsmål om dette er den beste versjonen vi har sett av ham i VM.

– Det jeg kan si er at jeg nyter dette veldig. Jeg føler meg veldig bra. Jeg føler meg sterk nok til å være klar for hver kamp. Den forrige kampen var et stort offer. Vi måtte ha ekstraomganger, og det var ikke lett. I dag var vi slitne, men vi spilte på styrkene våre og fortjente denne seieren. Jeg føler meg veldig glad i dette VM-et, og heldigvis kan jeg hjelpe hele stallen, sier Messi.

Messi, som allerede innehar de fleste rekordene det er mulig å ha i toppfotballen, økte rekordsamlingen i tirsdagens kamp.

Først tangerte han den tyske legenden Lothar Matthaus sin rekord for antall VM-kamper (25), så scoret han sitt 11. VM-mål i karrieren og ble med det tidenes mestscorende i VM for Argentina.

Imponert Solbakken

I TV 2s studio satt landslagssjef Ståle Solbakken og lot seg imponere. Han mener at Messi viser seg fra sin beste side som leder i dette mesterskapet.

– Vi har sett i noen VM-finaler og mesterligafinaler at han tusler rundt og ikke gir noe fysisk og psykisk av seg selv. Her gir han begge deler, der han drar frem lagkamerater og viser temperament på og utenfor banen. Han står frem som en stor leder, og det har tidligere vært ankepunktet mot Maradona, sier Solbakken.

Egil Drillo Olsen mener Argentinas nummer ti har vært god hele mesterskapet, men kanskje aller best i semifinalen.

– Ikke bare den tredje scoringen, som er helt fenomenal, men det han gjør ellers også. Han gjør nesten ikke feil. Han var lite involvert i første halvdel av 1.-omgang, men etter hvert som han ble mer og mer involvert, er det bare å ta av seg hatten. Han er glimrende, sier Drillo til NRK.

At det skulle være Lionel Messi og Julián Álvarez som skulle sende Argentina til VM-finale, sto kanskje skrevet i stjernene.

I juni 2015, da Álvarez bare var 15 år, la han ut en selfie med Messi på sin egen Instagram-konto. Álvarez skal ha vært 11 år da bildet ble tatt.

«Gratulerer med dagen til historiens beste spiller. Takk for så mye, idol,» skrev Álvarez på bildet.

Syv år senere senket de Kroatia sammen og sikret finalebilletten.

Julian Álvarez beskrev Messi i 2015 som sitt idol. I 2022 sendte de Argentina til VM-finale sammen. Foto: Montasje NRK/ REUTERS/Hannah Mckay/https://www.instagram.com/juliaanalvarez/

Alvarez er for øvrig den første argentineren som i sin første VM-turnering scorer i tre forskjellige kamper siden Leopoldo Luque i 1978. Messis scoringer i fem kamper i ett og samme VM også argentinsk rekord.

Den argentinske superstjernen var en del av 2014-finalen argentinerne tapte 0-1 mot Tyskland, og har fortsatt til gode å vinne VM. Det er dette troféet han mangler i et allerede stappfullt premieskap.

Og alt tyder på at årets verdensmesterskap blir det siste for en Messi som er blitt 35 år. I et intervju før gruppespillet svarte Messi at dette «definitivt er hans siste VM». Dermed får søndagens kamp et ekstra historisk sus over seg.

For Kroatias store stjerne Luka Modric (37) fortsetter VM, også hans siste, med bronsefinale på lørdag.

Messi-straffe og utrolig mål

Selve kampen startet jevnt og med få sjanser, men etter en drøy halvtime smalt det for alvor på Lusail stadion. En glimrende pasning fra Enzo Fernández sendte Julián Álvarez alene gjennom med Dominik Livakovic, som gjorde seg så stor han var for å redde City-talentets avslutning.

I stedet felte han Álvarez, noe som gjorde at dommer Daniele Orsato umiddelbart pekte på straffemerket og ga keeperen gult kort.

Fra ellevemeteren var Messi nådløs og hamret inn 1-0 med et velplassert og høyt straffespark.

– Slike straffer går det ikke an å redde. Den er knallhard, den er høy og den er langt bort i hjørnet, var dommen fra Egil «Drillo» Olsen på NRKs radiosending.

Seks minutter før pause økte Argentina ledelsen. En mislykket dødball fra kroatene førte til at Argentina kontret, og ballen havnet hos en fremadstormende Julián Álvarez.

Fra egen banehavldel tok spissen med seg ballen fremover, men så ut til å miste den både én og to ganger. En utrolig rekke av god, gammaldags «klabb og babb» førte likevel til at han fikk med seg ballen gjennom kroatenes forsvarslinje, og fra kort hold hamret Álvarez inn 2-0.

Som TV 2s ekspertkommentator Petter Myhre så fint sa det: Hadde han prøvd på det der 500 ganger til, hadde han ikke klart å score.

Lionel Messi og Julián Álvarez scoret begge for Argentina i tirsdagens semifinale. Foto: Martin Meissner / AP

På NRKs radiosending påpekte Drillo at Argentina-stjerneskuddet isolert sett burde ha valgt annerledes i situasjonen før målet.

– Det går faktisk an å kritisere ham for at han ikke spilte den ballen til siden, til en spiller som hadde vært klin alene med keeper. Han var litt heldig som fikk den med seg, mener Drillo.

Men mål ble det, og 2-0 sto seg til pause.

Kroatia startet andre omgang godt og jobbet for å komme inn i kampen igjen, men man kan ha verdens beste kampplan. Når motstanderen har Lionel Messi er det ikke sikkert det holder likevel.

– Ren og skjær kunst

Og 20 minutter før slutt fikk vi se hvorfor. Da fikk Messi ballen ute til høyre, og bestemte seg for å løse inn billett til en VM-karusell med Josko Gvardiol, Kroatia-stopperen som har vært en av mesterskapets beste.

Men i møtet med Messi ble Gvardiol seende ut som det han omtrent er, en juniorspiller. Messi fintet ham bort både to og tre ganger før han spilte fri Álvarez – som fikk en enkel jobb med å hamre inn 3-0.

– Ren og skjær kunst fra en av de største kunstnerne denne idretten noen gang har sett, slo TV 2s kommentator Øyvind Alsaker fast.

Egil Drillo Olsen omtalte Messis prestasjon før målet som magi.

– Det skal ikke være mulig å komme rundt der, slik som han gjør. Feilvendt og med to spillere rundt seg, og så kommer han til dødlinja og får lagt inn. Utrolig. Dette er fotballkunst, slo Drillo fast.

3-0 ble også sluttresultatet på Lusail stadion, som også er finalearenaen i Qatar. Messi trives så godt der at det bør være et varselskudd til søndagens motstander.

Onsdagens semifinale mellom Marokko og Frankrike har avspark onsdag kveld klokken 20.00. Der avgjøres det om det blir storfavorittene fra baguettlandet eller «underdogene» fra Marokko som kan se frem til å spille finale søndag.

