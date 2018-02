Forbauset over Klæbos valg: – Får kanskje aldri denne muligheten igjen

Fredag kveld landet Klæbo i Norge, og er hjemme i Trøndelag mens lagkameratene kjemper om femmilsgullet.

– Han kommer nok til å tenke på dette i ettertid, at han kanskje kunne hatt en mulighet her likevel. Jeg tror han kunne preget rennet i høy grad. Han har tre gull, er i kanonform og kunne tatt medalje, sier Fredrik Aukland.

Klæbø ble møtt av fans og selfie-jegere da han mellomlandet på Gardermoen fredag kveld, og avviste samtidig at valget om å stå over var feil.

– Jeg tror ikke jeg kommer til å angre i det hele tatt. Slik jeg ser det gjorde jeg rett i å dra hjem. Jeg kjente at jeg var sliten, og fem mil er langt, og du skal være bra på hugget for å være med å kjempe om seieren. Og da er det «fair» å la noen andre få den muligheten, sier Høsflot Klæbo til NRK før turen gikk videre til Trondheim.

TILBAKE: Johannes Høsflot Klæbo viser fram en av sine tre gullmedaljer til media da han landet på Gardermoen fredag kveld. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

NRK-EKSPERT: Fredrik Aukland. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Fikk ikke sove om nettene

Sist gang det var klassisk fellesstart, var i Falun i 2015, da Petter Northug gravde frem sine siste krefter og tok VM-gull. Et tilsvarende løpsopplegg hadde passet bra for en utøver som Klæbo, særlig i de enkle løypene i Pyeongchang.

– Er han ikke motivert, skal han ikke gå. Men han får kanskje aldri den muligheten igjen, sier Aukland og fortsetter:

– Samtidig må vi sette oss inn i hans situasjon. Hvis han ikke får sove om nettene, er det synd, sier Aukland.

Klæbo følte seg mett av å gå skirenn, og følte seg ikke hundre prosent motivert for å gå løs på en femmil. Før lagsprinten var det enormt med nerver i spill, og på torsdagens pressekonferanse fortalte Klæbo at han fikk en liten utladning etter gull nummer tre.

– Jeg sov dårlig, og kjente at helvete var løs, sa Klæbo.

– Vi må huske på at Johannes er ung og uerfaren. Han har hatt et enormt press på seg, og levert til de grader. Med tre OL-gull medfører det en del tid til medier og annen oppmerksomhet fra det norske folk. Det har vært en stor belastning for ham, påpeker Aukland.

GULL, GULL OG GULL: Johannes Høsflot Klæbo reiste hjem fra Sør-Korea med tung last. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Viktigst denne sesongen

– Kunne han gått på en smell hvis han hadde gått?

– En femmil koster mye, særlig når man er sliten fra før. De fleste er tilbake i slag etter to uker trening. Løperne har trent rundt 1000 timer i året for dette. OL er hvert fjerde år, og er det viktigste denne sesongen, sier Aukland.

Klæbo bekrefter at frykten for å gå på en smell under OL-femmila var en av årsakene til at han droppet konkurransen. Nå vil han heller øve seg på distansen i Holmenkollen i mars.

– Fem mil er fryktelig langt, og vi har hele tida sagt at vi ikke skal bite over for mye. Men det er noe vi har lyst til å gå for i framtida. Men vi får heller gå femmila i Kollen og bruke det som læring, og så får vi heller gå femmila i OL om fire år, kanskje, sier Høsflot Klæbo.