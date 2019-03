Marit Bjørgen, Jelena Välbe og Marjo Matikainen. Tre ruvende navn i langrennshistorien. Søndag skrev Ingvild Flugstad Østberg seg på samme liste som de tre legendene.

Som fjerde langrennskvinne noen gang reiser hun hjem fra et verdensmesterskap med fem medaljer, etter at hun tok knekken på svenske Frida Karlsson i kamp om sølvet på den avsluttende tremila.

– Oi, tuller du, utbryter Østberg når NRK forteller om den eksklusive klubben hun er blitt en del av.

– De har vel kanskje noen gull, da, det er vel det jeg mangler. Men det er kult, fastslår Gjøvik-jenta.

Rister på hodet

Det har hun rett i. Bjørgen, Välbe og Matikainen tok gull.

Men at Ingvild Flugstad Østberg ikke klarte å slå Therese Johaug individuelt, og at Norge ikke makte å vinne noen av lagkonkurransene, endrer ikke det faktum at VM ble en kjempesuksess for 28-åringen.

– Ja, jeg har ristet litt på hodet i dag av glede. Jeg er litt forbausa over at det har gått så utrolig bra. Jeg hadde en drøm og et mål om å klare min første individuelle medalje, og så har jeg fem medaljer på fem øvelser. Jeg er helt sjokka og helt vanvittig fornøyd, innrømmer hun, mens hun rister på hodet.

TRE DRONNINGER: Mens Frida Karlsson (f.h.) reiser hjem med tre medaljer og Therese Johaug med fire, kan Ingvild Flugstad Østberg ta med seg hele fem medaljer hjem, tre sølv og to bronse. Foto: LISI NIESNER / Reuters

– Alltid redd

Østberg har ikke alltid truffet med mesterskapsformen. At hun har lyktes denne gangen, mener landslagstrener Ole Morten Iversen skyldes at hun har klart å holde igjen – og ikke minst at hun ikke tøyde strikken for langt på høydesamlinga i Seiser Alm før VM.

Det tar han ikke som en selvfølge.

– Med Ingvild er jeg hele tiden redd for at det skal bli litt for mye, erkjenner Iversen.

Nå står hun altså med sammenlagtseier i Tour de Ski og fem medaljer på fem løp i VM.

Og enda kan det bli mer denne vinteren, for Østberg leder verdenscupen sammenlagt og har ei gul trøye å forsvare.

Skal forsvare gul trøye

– Jeg må nesten puste litt når du sier det. Jeg har tenkt veldig på disse dagene nå, og så vet jeg at fra mandag og framover er det faktisk en del å kjempe for. Det skal mobiliseres, fastslår Østberg, som tar alt annet enn lett på jobben hun har foran seg.

– Det blir et rotterace. Nå er det bare å slippe seg løs, jeg tipper Ingvild blir med på det meste framover, sier Ole Morten Iversen.

Østberg leder 98 poeng foran Natalja Neprjajeva, 235 foran Krista Pärmäkoski og 437 foran Therese Johaug.

Om ei uke er det ny tremil i Holmenkollen.