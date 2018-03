Det var lite som stemte for Tande i Granåsen torsdag. Han endte på en skuffende 15. plass, og hadde nesten 60 poeng opp til vinner Kamil Stoch. Robert Johansson, beste nordmann på tredjeplass, var 40,2 poeng foran Tande.

Da han møtte NRK etter finaleomgangen var han særdeles lite munter.

– Jeg er ikke fornøyd i det hele tatt, jeg gjør ikke et eneste godt skihopp, sier Tande.

– Hva er galt?

– Hadde jeg visst det, hadde jeg ikke gjort feilen.

LANDSLAGSTRENER: Alexander Stöckl. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Landslagstrener Aleksander Stöckl hadde mye å juble for i Trondheim med tre hoppere blant de seks beste, og at Robert Johansson fortsetter storformen. Men Tande var den eneste som fikk en liten minus i margen.

– Daniel klarte ikke å gjøre et godt førstehopp. Han sliter litt med stabiliteten, sier Stöckl.

– Vi har et overtak

Den norske landslagssjefen ser lyset i tunnelen for Norges beste skihopper denne sesongen. Tande er nybakt verdensmester i skiflyging, og Norge har et overtak på konkurrentene i skiflyging.

– Vi har et overtak på Stoch. Vi gleder oss skikkelig. Stoch har vært i en egen verden, men vi har ikke gitt opp sammenlagtseieren. Vi er ikke ferdige før sistemann har hoppet i Vikersund, sier Stöckl.

Tande skjerpet seg i andrehoppet, og klatret fra 23. til 15. plass.

– Han må «coole» seg ned litt. I det første hoppet bremser han litt mye. Men han er forbannet over at han ikke får det til. Jeg håper han glemmer det som har skjedd her, og blir klar for Vikersund, sier Stöckl.

I SVEVET: Daniel-André Tande på vei nedover bakken i Granåsen. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Gleder seg ikke

Men Tande er ikke helt klar for Vikersund enda.

– Gleder du deg til Vikersund?

– Ikke akkurat nå, vi får se i morgen.

NRKs ekspert Johan Remen Evensen er trygg på at det uansett blir en opptur for Tande.

– Han kommer til å få en positiv opplevelse der, sier Evensen.