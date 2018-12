Forbannet Østberg tapte verdifull tid: – Jeg driter meg ut 

Se klokken 12.40: Tour de Ski, 10 kilometer friteknikk

Østberg klønet det nemlig til for seg selv på oppløpet i kvartfinalen på sprinten lørdag, og røk ut. Tabben gjør at hun plutselig er over 40 sekunder bak en av hennes verste sammenlagtrivaler, Jessica Diggins, etter første etappe.

– Jeg føler ikke jeg er noen storfavoritt. Hadde jeg vært veldig god i den siste bakken (i Val di Fiemme) så kan man miste sekunder på sprintene. Jeg er bra i bakken, men ikke så god. Jeg må henge med i sprintene, sier Østberg – og omtaler lørdagens sprint-konkurranse i italienske Dobbiaco som en nøkkeletappe.

– Mye som kokte

Derfor var hun forbannet, noe hun viste også etter målgang, etter å ha rotet det til på oppløpet lørdag. Hun gikk glipp av en rekke gode skøytetak i spurten da hun havnet i ubalanse, trolig hadde hun kun seg selv å skylde, og røk derfor rett ut i kvartfinalen ved å bli nummer fire i sitt heat.

– Det var frustrasjon som skulle ut da jeg feilet. Jeg trodde jo jeg skulle tryne der en stund. Det var mye som kokte da jeg kom i mål. Jeg får ikke gjort så mye med det. Det er irriterende. Jeg driter meg ut, sier Østberg om egen prestasjon.

SLO STAVEN I LUFTEN: Ingvild Flugstad Østberg, her etter målgang og fjerdeplassen i kvartfinaleheatet. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Vet hvor viktig det er å henge med

Det er riktignok lenge igjen av årets Tour de Ski. Kun én av syv etapper er gjort unna. Søndag fortsetter konkurransen med 10 kilometer intervallstart i fristil for damene.

Østberg er trolig det sterkeste norske kortet som kan som kan gå helt til topps. Men etter den første dagen er hun nesten ett minutt bak leder Stina Nilsson og drøye 40 sekunder bak en annen sammenlagtkandidat i Jessica Diggins. Men det er kun 11 sekunder opp til finske Krista Pärmäkoski.

Hun innrømmer derfor at hun aller helst skulle kommet til en semifinale lørdag.

– Jeg vet hvor viktig det er å henge med på alle løpene i en tour. Når jeg skjønner at fjerdeplassen ikke holder (til å gå videre), da blir jeg forbannet. Det er mange renn jeg kan gjøre det bra i, men nå får jeg være i en utfordrerposisjon. Så får jeg jakte de som får med seg mye bonussekunder på sprinten, sier Østberg.

Trekker frem fire rivaler

Gjøvik-jenta lanserer Krista Pärmäkoski, Astrid Uhrenholdt Jacobsen og nettopp Diggins som hennes største utfordrere.

Selv om Heidi Weng ikke hadde noen god dag lørdag og slitt sesongen gjennom, så mener Østberg likevel at lagvenninnen kan komme seg etter hvert og trekker frem Wengs evner i den siste monsterbakken i Val di Fiemme. Hun påpeker at Wengs klatreegenskaper i motbakker er såpass mye bedre enn hennes, at Østberg må passe seg for henne også.

– For svakt nå

På spørsmål om hun har brukt opp de «feilskjærene» man kan ha i en tour, svarer Østberg slik:

– Du kan ikke ha mange av dem. Jeg har jo gått en del tourer etter hvert. Nøkkelen er å henge med i tet og mange etapper, hvis du ikke har ekstremferdigheter på en etappe. Min styrke har vært at jeg har vært jevnt god på det meste. Det var litt for svakt nå, men det er seks renn til, sier 28-åringen.

– Må ikke lede før sisteetappen

Damelandslagets assistenttrener, Geir Endre Rogn, sier til NRK at Ingvild Flugstad Østberg er den eneste av de fire løperne som har hevdet seg på distanse denne sesongen, som faktisk går Tour de Ski. De tre andre er Therese Johaug, Ebba Andersson og Charlotte Kalla.

LANDSLAGSTRENER: Assistent for damene, Geir Endre Rogn. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Derfor er han opptatt av at Østberg absolutt har muligheter til å vinne, selv om hun tapte tid lørdag.

– Men du ser Pärmäkoski og Diggins er på stigende form. Hun får nok konkurranse av dem, Astrid og kanskje flere, sier han.

– Hun har muligheter - og Ingvild kan slå de som er hennes sterkeste konkurrenter i den siste bakken. Er hun på skuddhold må hun ikke lede Touren før siste etappe i år, sier Rogn.

Sammenlagtliste Tour de Ski, damer, etter første etappe:

1. Stina Nilsson, Sverige: 1:36,3

2. Ida Ingemarsdotter, Sverige: +9,0

3. Jessica Diggins, USA: +13,0

4. Julia Beloroukova, Russland: +15,7

5. Linn Sömskar, Sverige: +15,7

Norske:

7. Maiken Caspersen Falla, Norge: +30,3

11. Lotta Udnes Weng, Norge: +37,9

16. Ingvild Flugstad Østberg, Norge: +54,6

17. Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Norge: +54,7

19. Tiril Udnes Weng, Norge: +55,7

20. Anna Svendsen, Norge: +55,8

24. Mari Eide, Norge: +58,1

32. Kari Øyre Slind, Norge: +1:06,8

39. Silje Øyre Slind, Norge: +1:07,8

42. Heidi Weng, Norge: 1:08,2