Forbannet Monsen raste mot juryen etter Krogh-disk: – Han føler seg forfulgt

– Det er bare trist. Jeg er uenig med juryen, sier Monsen til NRK og svarer deretter et klart «ja» på om han er forbannet.

– De gjør sin jobb og tar sin avgjørelse, og det må jeg bare til slutt akseptere, men jeg er dypt uenig. Jeg har vært og sett situasjonen og er dypt uenig, gjentar han.

– Forfulgt

Krogh – som vant gull på 15 kilometer i fristil torsdag – var ikke å finne i målområdet da disken etter sprintsemifinalen ble klar fredag formiddag.

– Hva sier Finn?

– Han føler seg forfulgt. Han gjør jo det, sier Monsen.

– Hvorfor?

– Han synes at han blir helt …. Altså, han blir mildt sagt behandlet for hardt.

UREGLEMENTERT: Det var dette korridorbyttet av Finn-Hågen Krogh som juryen ikke likte. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Oppsøkte juryen

For på en dag der Ansgar Evensen henviste Håvard Solås Taugbøl og Sindre Bjørnestad Skar til andre- og tredjeplass, og med det vant et sensasjonelt NM-gull i sprint, handlet det for Monsen like mye om en helt annen sak.

Sprintlandslagstreneren var nemlig oppgitt, frustrert og irritert om hverandre i målområdet før NM-sprintfinalen i det hele tatt hadde begynt.

Da hadde nemlig Monsen akkurat fått beskjed om at Krogh hadde blitt disket, deplassert i semifinalen og dermed endte som nummer 12 i konkurransen for en forseelse der han byttet korridor inn foran Erik Valnes i spurten.

Her er situasjonen der Krogh blir disket etter manøveren på oppløpet i sprintsemifinalen. Du trenger javascript for å se video. Her er situasjonen der Krogh blir disket etter manøveren på oppløpet i sprintsemifinalen.

Monsen brukte de neste minuttene til å studere TV-klippet av hendelsen med Krogh på mobilen sin. Han skjønte fortsatt like lite etter å ha finstudert bildene.

Deretter gikk han sporenstreks opp til juryrommet for å konfrontere teknisk delegert, Geir Mauseth, en mann Monsen for øvrig roser som en klok person ellers.

– Hva sa du til ham?

– Jeg «dette er en feil avgjørelse, Geir. Her tar du feil». Han hindrer ikke. Og Erik, som er involvert, sier at «han hindrer ikke meg i det hele tatt, jeg var ei kløne som ikke gikk over i korridoren». Så å pirke på det … Da var det ganske mange hendelser der ute det ikke ble gjort noe med.

HEKTISK DAG: For Geir Mauseth, her inne på juryrommet rett ved langrennsstadion på Konnerud. Foto: Mikal Aaserud / NRK

– Han bryter regelen

Geir Mauseth forteller følgende til NRK om deres vurdering av situasjonen:

– Vi mener at han først gjør et valg og tar venstre korridor, og så beveger han seg over i den til høyre for seg, og der er det en løper fra før, Valnes, og vi mener han blir hindret fordi vi ser at han også trekker seg videre mot høyre og får et feilskjær.

– Den regelen på at når du først har valgt korridor inn mot mål, i den grad man skal skifte da, så må en forsikre seg om at en gjør det uten å hindre andre løpere. Vi mener han bryter den regelen. Da er sanksjonen at man blir plassert sist i heatet.

– Unødvendig av Krogh

Mauseth får støtte av Torgeir Bjørn. NRK-eksperten resonnerer omtrent likt som jurylederen når han vurderer situasjonen.

– Du kan skifte korridor så lenge du ikke forstyrrer en annen løper. Men han forstyrrer Valnes og han kan ikke gå videre til høyre. Så jeg mener at Valnes blir såpass hindret og forstår juryens valg. Det var unødvendig av Krogh å bytte der. Han var mer en god nok til å vinne det heatet i finalen, sier Bjørn.

Sindre Bjørnestad Skar (høyre) ga sin fulle støttet lagkompis Krogh. Her er Skar sammen med sprintvinner Ansgar Evensen og sølvvinner Håvard Solås Taugbøl. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Bronsevinner Sindre Bjørnestad Skar vurderer det hele slik:

– At han ble disket, det høres for meg ut som en jury som sitter med kron og mynt og ikke vet hva de driver med. Jeg har vel hørt om andre situasjonen i dag som kvalifiserer til mer disk, for å si det sånn.

Mauseth sier følgende om karakteristikkene fra både Monsen og Skar:



– Det har jeg for så vidt ikke noe behov for å kommentere, men jeg kan i hvert fall forsikre om at vi er helt uavhengige og har alle intensjoner om å behandle alle både fair og likt.

Krogh kjemper en tøff kamp for å komme seg med i Ski Tour 2020 i februar. Det er et av årets store høydepunkt for de norske utøverne.

På spørsmål om selve resultatet som står igjen på listene har noe å si for Krogh, svarer Monsen slik:

– Alle resultater teller med. Og det er bedre å bli nummer én eller to, enn nummer 12.

PS: NM på ski fortsetter med 30 og 15 kilometer fellesstart i klassisk. Damene starter klokken 10:30 lørdag morgen, mens herrenes løp begynner klokken 13:00.