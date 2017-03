Forbannet Lagerbäck da Barcelona gikk videre: – En sorg for fotballen

– Jeg har fått beskjed om å fatte meg i korthet, så da kan jeg si at jeg er forbannet, sa Lagerbäck i Viasats studio.

Den vanligvis sindige mannen fyrte seg opp over Barcelonas opptreden i gårsdagens mesterligakamp mot Paris Saint-Germain.

– Det er meningsløst at to så tette kamper blir avgjort på denne måten. Det er en sorg for fotballen, uttalte Lagerbäck i Viasats studio, ifølge Aftonbladet.

Suarez gikk i bakken

Norges landslagssjef reagerte kraftig på situasjonen der Luis Suárez skaffet straffespark på stillingen 4–1 (4-5 sammenlagt). Det var spilt 89 og et halvt minutt da den omstridte spissen fra Uruguay falt i duell med PSGs midtstopper Marquinhos, Han hold seg til hals og ansikt etter fallet, og skrek etter straffespark.

Dommer Deniz Aytekin dømte Barcelonas andre straffespark i kampen.

– Hvorfor har vi dommere på kortlinjen om de ikke går inn her? Han må se at det ikke blir straffe her. Det er uprofesjonelt at kamper avgjøres sånn, sier Lagerbäck.

Den svenske eksperten Erik Niva er enig med Norge-sjefen.

– Dommerteamet lar seg lure. Dette er verre enn jeg noen gang har sett Barcelona. De opptrer sørgelig i sin desperasjon, sier Niva ifølge Aftonbladet.

Filming eller overspilling?

Også i Norge har debatten rast etter at Barcelona gikk videre. Viasats ekspert Petter Veland mener det ikke var straffe, men påpeker samtidig at det er en forskjell på filming og overspilling.

– Det var ikke kontakt nok til at det var greit å blåse straffe. Men at kontanten er der, helt utvilsomt, gjør at jeg frembringer min definisjon av hva som er filming og overspilling. Filming er at man skaper en situasjon som ikke er der i utgangspunktet, overspilling er at man utnytter en situasjon som er der, skriver Veland på Twitter.

Også John Arne Riise er med i diskusjonen, men han er ikke sikker på hva som er korrekt.