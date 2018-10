28. april 2017 ble Johannes Høsflot Klæbo offisielt tatt ut på det norske sprintlandslaget i langrenn. Da hadde rekrutten lagt bak seg en eventyrlig gjennombruddssesong, blitt tidenes yngste sammenlagtvinner i sprintverdenscupen og verdens heteste langrennsløper.

TETT: Johannes Høsflot Klæbo og morfar og trener Kåre Høsflot er nå ute med bok. Foto: Anders Skjerdinstad / NRK

Likevel var det kjent at Klæbo ønsket seg en plass på allroundlandslaget. I boka «Johannes & morfar», som er skrevet av Knut Georg Andresen, kommer det fram at Klæbos reaksjon var kraftig.

«Det var den arrogante måten det ble gjort på som provoserte Johannes noe voldsomt og at han ikke ble tatt med på råd. Da han fikk beskjeden overbrakt, ble han så forbanna at han forsvant og ble borte hele natten», står det i boka.

– Når sånn skjer har jeg bare lyst til å være for meg selv og tenke alene, forklarer Klæbo til NRK i forbindelse med boklanseringen ved idrettsanlegget på Byåsen.

– Var irritert på flere

Han bekrefter at han var skuffet da han ikke fikk ønsket sitt oppfylt, men at han etter en luftetur gikk tilbake til rommet sitt i kjelleren – etter at moren og faren hadde lagt seg.

– Jeg var vel bare irritert. Irritert på flere. Det var allroundlandslaget jeg ville være på. Men når det ble som det ble, snudde jeg ganske fort. Da jeg våknet dagen etter var det litt glemt, forteller 22-åringen, som ikke vil legge skylda på sportssjef Vidar Løfshus alene.

– Det var ikke kun ham. Det var flere jeg hadde lyst til å knerte på den ene eller andre måten da, sier han og flirer.

BLE PROVOSERT: Johannes Høsflot Klæbo likte ikke måten Vidar Løfshus og resten av langrennslaget tok ut landslagene på i 2017, men nå er han glad for å være på sprintlaget. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Hvorfor mener du måten det ble gjort på var arrogant?

– Jeg følte at jeg hadde levert resultater jeg håpet på året før. Noen på distanse også, som jeg mente var gode nok for allroundlaget. Men jeg ser jo at det er en kabal som skal gå opp og at mye må klaffe, og at det ikke er like enkelt. Jeg er glad for at jeg ikke må gjøre uttakene, svarer Klæbo.

– Kanskje like bra

Selv om Johannes Høsflot Klæbo er landslagsløper, er det morfar Kåre Høsflot som er hans hovedtrener. Slik var det også da.

– Johannes ønsket seg på allroundlandslaget fordi verdens beste skiløper var der, Martin Johnsrud Sundby. Det var det, og det var ingen katastrofe å havne på sprintlandslaget heller. Ser man nå så var det kanskje like bra, forklarer Høsflot.

Barnebarnet sier det samme.

– I ettertid har jeg vært veldig fornøyd. Også med samarbeidet med Arild (Monsen, sprintlandslagstrener journ.anm.), og mellom Arild og morfar.

SAMARBEIDER: Arild Monsen er sjefen på sprintlandslaget, men det er Kåre Høsflot som er sjefen for Johannes Høsflot Klæbos treningsopplegg. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Følelsesladde uttak

Sportssjef Vidar Løfshus sier til NRK at han ikke har lest boka om Klæbo. Langrennssjef, Espen Bjervig, sier at trenerapparatet alltid vil se på utviklingsmuligheter hos utøverne når de plasseres på lag.

– I utgangspunktet er det treneren som tar uttaket, og det hender av og til at utøver og trener kan være uenige om et uttak. Det er mye ambisjoner og følelser rundt et uttak. Så det kan hende de er uenige, ja, sier Bjervig til NRK.

– Hva tenker du når Klæbo sier dere var arrogante?

– Man kan ikke bestride måten Johannes opplever på. Det er trist om han opplever oss som arrogante, og det kan være vanskelig å argumentere mot det. Det er alltid mye følelser, ikke bare hos Johannes. Det gjelder alle ved et uttak. Det er store ambisjoner og masse følelser, og da er det klart at det kan bli ganske steile fronter.