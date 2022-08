Forbannet etter Newcastles draktvalg: – Kan dra til helvete

Newcastle valgte nemlig å spille med en grønn og hvit tredjedrakt mot Wolverhampton, en drakt som omtrent er identisk med Saudi-Arabias landslagsdrakt.

Saudi-Arabia er som kjent landet til klubbens nye eiere.

– Vi kan ikke la dette gå ukommentert. Det er vært skrevet og sagt mye om disse draktene til Saudi Arabia, eller Newcastle om du vil. For meg lukter ikke dette spesielt godt når man stiller opp i Saudi Arabias landslagsdrakter for å spille Premier League. Det tar sportsvaskinga over til sports-skurekrem. For meg synes jeg ikke det lukter spesielt godt, sier kommentator Kasper Wikestad på Viaplay-sendingen underveis i kampen.

Saudi-Arabia feirer scoring i mars 2022. Fem måneder senere feiret Newcastle i nesten identiske drakter. Karim SAHIB / AFP / Reuters

– Kan dra til helvete

Saudi-Arabias statlige investeringsfond kjøpte som kjent klubben i fjor for 3,5 milliarder kroner, og kritikken har haglet mot det mange mener er nok et eksempel på sportsvasking i internasjonal toppidrett.

– Det er ikke den fotballen jeg vil se. I blant kan den moderne fotballen dra til helvete, sier en oppgitt Viasport-ekspert Bojan Djordjic.

Han gir seg ikke med det.

– Unnskyld at jeg banner. Gi meg tilbake hjertet, en trøye jeg er vant til, et klubbemblem. Jeg vet at pengene bestemmer. Du må ikke ta bort gløden og kjærligheten som supporterne har til sitt eget lag. Iblant må man se bort fra de store pengene. Hvorfor elsker vi fotball? Vi elsker den rulle saken fordi den gir deg liv og kjærlighet. Magen vrir og vrenger seg, sier Djordjic.

– En lang oljedekket finger

NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt har ikke noe til overs for draktstuntet.

– Dette er en lang oljedekket finger til oss som synes at oppkjøpet av Newcastle og den type eiere i europeiske toppklubber er fotballens endelige moralske nederlag, mener Saltvedt.

NRK-kommentatoren mener det er lett å se at eierne både har en overflod av penger og selvtillit akkurat nå.

– Det er ganske kvalmende. Det er en åpen provokasjon, men også en åpen maktdemonstrasjon. Det er det siste som gjøre det provoserende. Det er ingen som kan hindre dem i gjøre noe, mener Saltvedt.

Den tidligere Manchester United-spilleren Djordjic mener det er Premier Leagues egen feil at de lar det skje.

– Makt og penger styrer alt. Når man er herren på teppet, da kan man bestemme alt. Det er ikke en verden jeg vil leve i og en kamp jeg vil se, sier han.

Også i England har draktvalget blitt lagt merke til. TV-profil Gary Lineker dro kjapt paralleller til Saudi-Arabia da han så draktene.

– Lurer på hvor inspirasjonen til Newcastles nye bortedrakter kommer fra, skriver Lineker på Twitter.

Isak på tribunen

Mot Wolverhampton måtte rekordsigneringen Alexander Isak se kampen fra tribunen.

Arbeidstillatelsen til den svenske spissen, som skal ha blitt solgt fra Real Sociedad for om lag 70 millioner euro (680 millioner kroner), var ikke i orden i tide til kampen.

Etter fire runder ligger Newcastle på syvendeplass i Premier League, etter tre strake uavgjortkamper. Neste kamp spilles i midtuka mot Liverpool på Anfield.