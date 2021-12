– Jeg syns de norske jentene er for svak de siste 250 meterne når man skal ha et omslag og skape toppfart. Der er de svenske på et helt annet nivå. Jeg ser ikke at de har forbedret seg det siste året, så akkurat nå er det fortsatt som i fjor: Svenskene er best, konstaterte Petter Northug på NRKs sending før lørdagens sprintrenn.

De norske skuffelsene sto i kø da Maja Dahlqvist sikret svensk seier i Davos. Tiril Udnes Weng var eneste norske innslag i finalen. Hun ble nummer fem.

Sprintdronningen Maiken Caspersen Falla og OL-håpet Kristine Stavås Skistad røk ut i prologen.

KRITISK: Petter Northug mener svenskenes avslutninger er langt skarpere enn de norske. Foto: MARIUS SIMENSEN / BILDBYRÅN

– Det er ikke så lett

Ane Appelkvist Stenseth og Lotta Udnes Wengs exit kom i kvartfinalen.

– Dette var fryktelig irriterende, sier Udnes Weng til NRK.

Hun håpet å sikre seg en OL-billett, men gikk inn til en lite overbevisende tredjeplass i det andre kvartfinaleheatet. Slik svarer hun på Northugs dom:

– Det er fakta det. Vi trener på det, men for vår egen del er det litt sånn: Hvor mye bedre kan man bli når man er 25 år og har trent i 20 år av dem? Det er ikke så lett å få inn det siste giret, sier Udnes Weng.

Nå gjenstår kun en skøytesprint, den første etappen i Tour de Ski, før OL. Håpet er at kun tvillingsøster Tiril Udnes Weng og Mathilde Myhrvold tok seg videre til semifinalen.

– Nå er det ikke så mange andre jenter som går dritbra heller. Jeg syns det er dumt selvfølgelig, men hvis jeg skal tenke litt egoistisk så er jo det bra, svarer Lotta Udnes Weng om OL-håpet.

Prologfiasko

– Jeg merker når jeg går at det er som å dra bildekk etter seg. Det er ingenting å øke med, og det stresser meg litt. Jeg vet at prologen er tett. Det har ikke gått helt opp for meg ennå, jeg er bare forbannet på meg selv, sier Maiken Caspersen Falla til NRK etter å ha røket ut allerede i prologen i Davos.

Både Falla og Kristine Stavås Skistad røk overraskende ut før utslagsrundene.

– Jeg er litt skuffet. Jeg vet at prologen i Davos pleier å være tung. Jeg var litt langt bak i dag, så det er kjedelig å ikke kunne prøve seg mer. Jeg må finne det overskuddet jeg hadde for noen uker siden, sier Falla.

SLITEN: Maiken Caspersen Falla var sliten, og klarte ikke å nå kvartfinalene i kvinnenes sprint. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Avslører utfordringer

Hun sier at det ikke er en spesiell forklaring til at hun ikke har levert som hun pleier i Davos.

– Jeg har ikke noen annen forklaring enn at jeg har følt meg sliten de siste dagene. Jeg gikk ikke fort nok. Jeg vil ikke stå her og komme med mange unnskyldninger, sier Falla.

Landslagstrener Ola Vigen Hattestad forteller at Falla hadde utfordringer lørdag morgen.

– Maiken har vært ganske ålreit på trening. Jeg har ikke helt oversikt. Hun sa det hadde vært litt utfordringer på morgenen. Jeg tror hun kommer tilbake sterkere, sier Hattestad.

– Hvilke utfordringer er det snakk om?

– Hun var litt usikker på om hun skulle starte, faktisk. Hun følte seg litt kraftløs, men det er ikke noe sykdom.

Han mener at Falla egentlig er i bedre slag enn hun viste lørdag.

– Hun følte seg litt kraftløs, sier han.

TRØBBEL: Kristine Stavås Skistad tok seg ikke videre fra prologen. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Også Stavås Skistad var skuffet over egen prestasjon.

– Jeg har ikke sjans i det hele tatt. Det er kjedelig, sier Stavås Skistad til NRK.

Hun får spørsmål om hun føler det er vits å være i Davos.

– Det gjør ikke det da. Jeg vet ikke hva som har skjedd, sier hun.