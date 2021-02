Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Liverpools brasilianske målvakt, Alisson, har vært en av verdens aller beste keepere de siste sesongene og har vært en viktig bidragsyter til at klubben har returnert til toppen av engelsk og europeisk fotball.

I dagens toppkamp mot Manchester City var derimot 28-åringen langt fra sitt vante nivå. På både Manchester Citys andre og tredje scoring var keeperen direkte ansvarlig etter å ha spilt ballen rett i føttene til aggressive City-angripere.

– Han er en verdensklassekeeper, men gjør to kostbare feil her. Alle keepere gjør feil, men hvorfor det skjer i dag er vanskelig å si, sier Liverpool-manager Jürgen Klopp.

To ganger på tre minutter straffet City blemmene og dermed tok de lyseblå en meget viktig seier i kampen om Premier League-trofeet.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Etter 68 hjemmekamper uten tap har Liverpool nå tre strake tap. For første gang siden 1963 tapte Liverpool tre hjemmekamper på rad i ligaen. De regjerende seriemesterne er ti poeng bak Manchester City, med en kamp mer spilt.

Kampens store spiller, Phil Foden, mener dette kan være avgjørende i kampen om seriegullet.

– Vi har ikke vunnet her på lenge, så det var deilig med seieren i dag. Det gir oss mye selvtillit å slå de regjerende mesterne, så vi tar med oss det videre. Det gir oss all mulighet til å vinne tittelen, sier en glad Phil Foden til Sky Sporte.

Revansjerte straffebom

Det så imidlertid ut til å bli nok en vanskelig toppkamp for Manchester City da de på ny bommet på straffe. Ilkay Gündogan skjøt sin straffe høyt over målet da Raheem Sterling hadde blitt felt av Fabinho, en av Liverpools to vikarierende midtstoppere.

Det var den tredje straffemissen til City på Anfield på bare tre år. De siste to sesongen har City bare scoret på 14 av 23 straffer, et snitt på bare 60 prosent.

Gündogan lot seg denne gang ikke affisere av straffemissen. Den tyske formspilleren var rett mann på rett plass da han ga City ledelsen rett etter pause.

Ilkay Gündogan scoret to mål, til tross for straffebom mot Liverpool. Foto: Jon Super / AFP

En straffeutlikning av Liverpool stoppet ikke Gündogan og Manchester City. Tyskeren var igjen på plass og satte ballen i mål fra kort hold etter strålende forspill av Phil Foden.

Lysende Foden

Til tross for Gündogans to mål var det hans 20 år gamle lagkamerat Foden som skinte aller sterkest av stjernene ute på Anfield-matta denne kvelden.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

I en vandrende spissrolle fra start, og ute til høyre etter Gabriel Jesus kom inn, var Foden aldeles strålende og involvert i det aller meste Manchester City skapte.

– Jeg liker det. Du må ikke bli der framme, men kan involverte deg. Jeg lærer av det og det er moro å komme inn og være avgjørende i den siste tredjedelen, sier Foden om den uvante posisjonen.

Manchester City-produktet var involvert i tre av fire scoringer, og scoret kampens vakreste mål da han dro seg inn fra høyrekanten og banket ballen over Alisson på vakkert vis.

– Phil Foden har vært fantastisk, den beste spilleren på banen. Helt utrolig, roser tidligere Blackburn-spiller og nåværende BBC-ekspert Robbie Savage.