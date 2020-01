For smart for lagkameratene: – Sliter med å henge med

Han er aldri den som får mest oppmerksomhet, men Christian O'Sullivan har vært en av Norges aller viktigste spillere i EM. Og hans største styrke er smartheten.

– Han er den klokeste håndballspilleren jeg vet om. Han tenker håndball hele tiden, tar veldig mange riktige beslutninger, og ansvar for løsninger, roser landslagssjef Christian Berge, og påpeker viktigheten av en slik spiller i forsvaret spesielt.

– Det er store ord. Jeg prøver jo å bidra med det jeg kan, og har stor respekt for Christan, som kanskje er et av de klokeste hodene vi har hatt tidligere, så det er utrolig stort å høre, sier 28-åringen selv.

Han tar ofte rollen som leder, og sammen med Berge og trener Børge Lund legger han planer for hvordan Norge skal lykkes bakover på banen. Berge bruker ham dessuten gjerne som diskusjonspartner før og etter EM-kampene.

– Jeg prøver å bruke spillerne mye med tanke på hvordan vi skal spille, og han er en av dem med mye kunnskap. Han er et treneremne av rang, og det er mye hjelp i ham, forklarer landslagssjefen, to dager før Norge møter Ungarn til første kamp i hovedrunden.

PÅ PLASS: Christian O'Sullivan, Kristian Sæverås og Magnus Gullerud ankom Malmø og hovedrunden med to poeng i bagasjen. Foto: Vidar Ruud / NTB Scanpix

For smart?

Men det kan nesten bli for avansert - i hvert fall for noen.

– Han er veldig håndballsmart. Jeg klarer ikke følge med når O'Sullivan begynner å snakke i bokstaver og tall, og alt det som skal skje utpå der. Da sliter jeg å henge med, altså. Han kan litt mer enn meg i hvert fall, forteller Torbjørn Bergerud, og flirer.

– Det er vel en grunn til at han er keeper, fleiper O'Sullivan tilbake.

Men Bergerud er ikke alene.

– Jeg er veldig glad jeg slipper å forholde meg så mye til det, for jeg er ingen smarting. Det å være bakspiller og linjespiller er mer krevende enn det mange tror, for det går ekstremt mye i detaljer og taktikk man må kunne, poengterer høyreving Kevin Gulliksen.

– Han er en spiller alle vil ha i sitt lag, og har mange tanker. Vi prøver å ta inn det vi forstår, men det er ikke alt, sier kaptein Kristian Bjørnsen.

– Jeg kommer aldri til å bli så smart, mener Alexander Blonz.

Fikk hjelp av kjæresten

SEIERSKYSS: Christian O'Sullivan gratuleres av kjæresten Bettina Holthe etter Portugal-kampen. Foto: Ole Martin Wold / NTB Scanpix

O'Sullivan, som til daglig spiller i Magdeburg i Tyskland, innrømmer at det er vanskelig å la være og tenke håndball under mesterskap, men at det har hjulpet å ha familie og kjæreste på besøk i Trondheim.

– Da klarer jeg å skru av, og så er jeg flink til å være på når jeg skal være på, innrømmer han.

Det er ikke bare på banen midtbacken er smart. Han studerer ved siden av idretten, og har ofte vist et stort samfunnsengasjement, blant annet for likeverdighet i idretten.

– Vi prøver alle å bidra med det vi kan, og jeg føler det er stor takhøyde i gruppa for å si det man mener, forteller O'Sullivan.

Men han har visst også andre sider.

– Han er veldig surrete utenfor håndballbanen. Han glemmer ting, og kommer sent, røper Gulliksen.