For Sherpa var VM-arbeidet et helvete. For Humagai endret det livet hans.

På en cricketbane i utkanten av Doha er tusenvis av migrantarbeidere samlet for å følge fotball-VM på storskjerm.

I kamppausen er det gratis kulturinnslag med underholdning fra hjemlandene. Artistinnslagene settes stor pris på blant migrantarbeidere, som ikke har råd til å se kampene på stadionene de selv har bygd.

Bekymringene legges vekk for en kveld.

Pakistanske Mohammed Aref er en av dem som har kommet for å nyte frikvelden etter en hard 12-timers arbeidsdag. Unge menn som Aref reiser til Qatar med et håp om å brødfø familiene i hjemlandet.

– Vi gjør alt for familiene våre. Vi kommer til Qatar for å få et bedre liv og en fremtid for oss selv og familiene, sier Aref.

Noen lyktes, andre opplevde et mareritt. 18. desember er qatars nasjonaldag. Det er også den internasjonale migrantdagen.

NRK besøkte to tidligere migrantarbeidere i Nepal. De to har vært med å bygge VM. Etter tre år i Qatar leverer de i dag helt forskjellige liv.

PAUSEKONSERT: Gratis pauseinnslag er minst like populære som fotballkampene for migrantarbeiderne.

Følte seg fanget

– Qatar var et helvete. Det er et åpent fengsel. Det er som å sitte i varetekt, sier Ganesh Sherpa.

Han sitter i sin trange ettromsleilighet i slumområdene i Katmandu, hovedstaden i Nepal. I tre år jobbet han i Qatar som gravemaskinfører for et europeisk selskap, som hadde vunnet et offentlig anbud. Han bidro til å bygge fundamentet til flere av VM-arenaene i Qatar.

Han forteller at han opplevde Qatar som et fengsel fordi arbeidsgiveren ikke skal ha latt ham reise hjem da faren ble syk.

HELVETE: Migrantarbeider Ganesh Sherpa opplevde oppholdet i Qatar som et mareritt. Foto: Imad Abou Jaoude / NRK

– Du drar dit frivillig, men du kan ikke dra derfra om du vil, sier Sherpa.

Savnet etter kona og datteren gjorde det bare verre.

– Hun var bare elleve måneder da jeg dro til Qatar. Hun kunne ikke si pappa engang. Jeg dro med øynene fulle av tårer. Jeg tjente penger, men var ulykkelig der.

430.000 nepalesere drar til Qatar for å jobbe i det olje- og gassrike landet.

Samtlige har ett mål for øye når de reiser: Å få seg en godt betalt jobb som kan gi dem et bedre liv.

EKSTREM VARME: Sherpa og kollegaene dekket til hele kroppen sin på byggeplassen for å beskytte seg mot den ekstreme varmen. Foto: Imad Abou Jaoude / NRK

Flere dødsfall

Qatar har innført forbud mot å jobbe utendørs midt på dagen i glovarme sommermåneder. Det hjalp lite, ifølge Sherpa.

– Temperaturen blir mer enn 50 grader der. Det var veldig tøft, sier Sherpa.

Den tidligere migrantarbeideren sier at den kvelende varmen fikk store konsekvenser.

– Vi hadde jobbet nattskift og la oss for å sove. Men da jeg våknet, var det ikke liv i ham. Luftambulansen ble sendt for å redde ham, men de klarte det ikke.

Ifølge Human Rights Watch og Amnesty har 15.021 ikke-qatarere mistet livet i landet mellom 2010 og 2019. VM-sjefen Hassan Al-Thawadi hevdet under VM at mellom 400–500 arbeidere har dødd i løpet av VM-forberedelsene.

Onsdag ble det meldt om nok et migrantdødsfall. Tidligere i VM mistet også en filipiner livet i en gaffeltruckulykke.

Et nytt liv

Historiene til migrantarbeiderne i Qatar er ikke svart-hvitt. NRK tok den timelange kjøreturen østover fra Katmandu til Panauti. Her møtte vi Bidur Humagai.

Han lever av jorda og kyrne han nettopp har kjøpt. Kyrne gir han og familien både melk, smør, gjødsel og daglig inntekt ved salg av melk.

– Jeg kjøpte disse to kyrne med penger fra Qatar, sier Bidur Humagai til NRK.

Han bor med kone, datter og to gamle foreldre.

– Du har bygd et flott hus.

– Tusen takk. Et eget hus har vært en drøm for meg, sier Humagai.

DRØMMEN OPPFYLT: Etter Humagai kom hjem fra Qatar stiftet han familie og startet eget byggefirma. Foto: Imad Abou Jaoude / NRK

Humagai jobbet for det statlig eide flyselskapet Qatar Airways i 3,5 år. Han stod i et avkjølt storkjøkken, hvor han pakket maten som serveres på flyene.

Han sier at det korte oppholdet i Qatar endret livet hans.

– Jeg tjente mellom 75.000 og 80.000 rupis (ca. 6000 kroner). I Nepal hadde jeg tjent maks 10.000 rupis (ca. 700 kroner), forteller Humagai.

– Etter ett år kom jeg hjem og giftet meg. Familien min økte fra tre til fire med kona mi. Nå er vi fem, for jeg har fått en datter også, sier han gledelig.

MÅNEDENS ANSATT: Humagai jobbet for det statlig eide flyselskapet Qatar Airways. Foto: Imad Abou Jaoude / NRK

33-åringen brukte pengene fra Qatar til å kjøpe seg en fjelltomt med utsikt, hvor han bygde hus. Han startet også et eget byggefirma med sju ansatte:

– Min økonomiske situasjon bedret seg. Og jeg fikk selvtillit og motivasjon til å starte noe eget i Nepal.

Tungt hjerte

Tilbake på cricketbanen i Dohas industriområde forteller den kenyanske migrantarbeideren Edward Duangiko at det er fint i Qatar sammenlignet med hvor han kommer fra.

– Jeg trenger ikke å titte meg over skuldra. Jeg føler meg trygg. Det er ikke noe stjeling og foreløpig ingen diskriminering. Det er ingen slåssing og sammenlignet med hvor jeg kommer fra, er mentaliteten en helt annen. I landet mitt hadde jeg vært redd nå.

FØLER SEG TRYGG: Kenyanske Edward Duangiko jobber som sikkerhetsvakt og sier at lønna er god.

Han sier han frykter å bli sendt hjem før kontrakten hans på tre måneder er utløpt, eller at han ikke skal få utbetalt lønn, slik en han kjenner opplevde.

Foreløpig har han ikke noe å klage på, ifølge ham selv.

– Der jeg kommer fra, må man være forberedt på det uventede, sier han.

I slummen i Katmandu sitter Ganesh Sherpa og følger fotball-VM på skjermen. På veggen har Sherpa flere Manchester United-effekter.

UNITED-FAN: Sherpa elsker fotball, men følger VM med bismak. Foto: Imad Abou Jaoude / NRK

Nepaleren er svoren United-supporter, og følger med på VM fordi han elsker idretten.

Men det er med et tungt hjerte.

– Jeg føler at jeg har bidratt med min svette og mitt blod.

Sherpa er et bilde på hvorfor så mange reiser fra Øst-Asia og Afrika til Qatar for å jobbe.

De er i nød, og de satser alt på å få en bedre fremtid.

– Penger er ikke alt. Jeg dro dit fordi jeg var i nød. Hadde ikke folk som meg jobbet hardt der, ville ikke Qatar vært så flott.