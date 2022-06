For sakte for Grøvdal-rekord

Disse starter for Norge mot Slovenia

Norge møter Slovenia på Ullevaal, og Ståle Solbakken gjør tre endringer. Slik starter Norge:

Ørjan Håskjold Nyland - Marcus Holmgren Pedersen, Andreas Hanche-Olsen, Leo Østigård, Birger Meling - Martin Ødegaard, Fredrik Aursnes, Sander Berge - Moi Elyounoussi, Erling Braut Haaland, Joshua King.

Man kan si at Solbakken har et luksusproblem, for Mathias Normann får ikke engang plass i troppen.